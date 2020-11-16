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16 ноября 2020 г.

Распоряжение губернатора Амурской области от 13 ноября 2020 года № 268-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

Дата подписания 13 ноября 2020 г.
Опубликован 16 ноября 2020 г.
Вступает в силу 13 ноября 2020 г., 16 ноября 2020 г.

1. Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 06.11.2020 № 263-р) следующие изменения:

1) абзац десятый пункта 3 изложить в следующей редакции:

"на проведение без привлечения зрителей спортивных соревнований муниципального, межмуниципального уровня, тренировочных мероприятий при условии обеспечения выполнения Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта Российской Федерации Матыциным О.В., руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 31.07.2020;";

2) пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Управлению МВД России по Амурской области (Носков К.А.), Управлению Роспотребнадзора по Амурской области (Курганова О.П.), Управлению Росгвардии по Амурской области (Шишленин Ю.В.), исполнительным органам государственной власти Амурской области, главам муниципальных образований Амурской области в пределах своих полномочий обеспечить контроль за соблюдением требований настоящего распоряжения.".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта 1 пункта 1, вступающего в силу с 16.11.2020.

В.А.Орлов



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