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16.11.2020 13:28
Рубрика: Легковые авто

BMW укрепит альянс с Toyota

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Исполнительный директор BMW AG Оливер Ципсе заявил, что BMW будет стремиться к дальнейшему развитию партнерства с Toyota Motor, более тесному и длительному, чем нынешнее, сообщает Reuters.

Фото: скриншот с youtube.com
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Первое крупное сотрудничество BMW и Toyota началось в 2012 году. Его объектом было совместная разработка и производство электромеханических трансмиссий на водородных топливных элементах и спортивных автомобилей.

Самым заметным плодом сотрудничества стал выпуск спорткаров BMW Z4 и Toyota Supra, собираемых на одном конвейере завода Magna Steyr в Граце (Австрия). Действующее соглашение между двумя автопроизводителя рассчитано до 2025 года. Глава BMW подтвердил, что его сторона готова к новому более широкому сотрудничеству с Toyota.

Другое важное заявление исполнительного директора BMW о планах компании подтверждает снижение трат за счет сокращения модельного ряда. Речь в первую очередь идет о родстерах, кабриолетах и купе.

#Toyota #BMW