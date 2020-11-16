BMW укрепит альянс с Toyota

Исполнительный директор BMW AG Оливер Ципсе заявил, что BMW будет стремиться к дальнейшему развитию партнерства с Toyota Motor, более тесному и длительному, чем нынешнее, сообщает Reuters.

Первое крупное сотрудничество BMW и Toyota началось в 2012 году. Его объектом было совместная разработка и производство электромеханических трансмиссий на водородных топливных элементах и спортивных автомобилей.

Самым заметным плодом сотрудничества стал выпуск спорткаров BMW Z4 и Toyota Supra, собираемых на одном конвейере завода Magna Steyr в Граце (Австрия). Действующее соглашение между двумя автопроизводителя рассчитано до 2025 года. Глава BMW подтвердил, что его сторона готова к новому более широкому сотрудничеству с Toyota.

Другое важное заявление исполнительного директора BMW о планах компании подтверждает снижение трат за счет сокращения модельного ряда. Речь в первую очередь идет о родстерах, кабриолетах и купе.