ЦИК: Санду опережает Додона на выборах на восемь процентных пунктов

Отрыв Майи Санду на президентских выборах в Молдавии от ее соперника Игоря Додона увеличился до восьми процентных пунктов. Таковы данные Центризбиркома после обработки более 97% протоколов.

Санду набирает 54,19% голосов, Додон - 45,81%. В Молдавии 15 ноября состоялся второй тур президентских выборов, в котором приняли участие лидер проевропейской Партии действия и солидарности Санду и действующий глава государства Додон, напоминает ТАСС.

Согласно последним сведениям ЦИК, явка составила 52,75%. Подсчет голосов продолжается. Добавим, что во втором туре нет обязательного порога явки, поэтому победит тот кандидат, который наберет большинство голосов избирателей.