На президентских выборах в Молдавии обработано более 90 процентов голосов

В Молдавии продолжается подведение итогов второго тура президентских выборов. Глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду набирает 51,46% голосов, а действующий президент Игорь Додон 48,54%.

Таковы данные молдавского ЦИК по итогам обработки 90% протоколов с избирательных участков, пишет РИА Новости. Во втором туре нет обязательного порога явки, поэтому победит тот кандидат, который наберет большинство голосов.

Напомним, выборы президента Молдавии состоялись в 15 ноября. Ранее сообщалось, что явка избирателей превысила 50% по состоянию на 19:44 мск. Всего проголосовали более 1,530 миллиона граждан.