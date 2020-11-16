Дилер Lada продает универсал Vesta за немыслимые деньги

В Сети активно обсуждают Lada Vesta в кузове SW, которую выставили на продажу за немыслимые 1 399 000 рублей. Экземпляр прошёл доработку в одном из дилерских центров марки в Москве.

Lada Vesta SW получила уникальную эмаль, аэродинамическую бамперную группу и пороги от Vesta Sport, затемнённую ладью на решётке радиатора, низкопрофильную резину с чёрными 18-дюймовыми колёсными дисками, глубокую тонировку, чёрные рейлинги на крыше.

Помимо этого, автомобиль оснащается оригинальным мультимедийным комплексом с камерой заднего вида, сигнализацией, автоакустикой, специальными текстильными ковриками в салоне.

Данная Vesta SW базируется на комплектации Classic с 1,6-литровым бензиновым двигателем Renault H4M мощностью 113 л. с. и бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E.

Сегодня цены на стандартную Vesta SW лежат в диапазоне от 748 900 до 1 031 900 рублей. Самой дорогой серийной Lada Vesta является версия с приставкой Sport. "Заряженный" седан стоит от 1 080 900 до 1 116 900 рублей.

Кстати говоря, Vesta SW Sport давно прошла сертификацию. Закамуфлированные прототипы уже замечали на дорогах общего пользования во время тестов. Но в производство автомобиль пока вряд ли пойдет.