Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.11.2020 17:35
Рубрика: Российский автопром

Дилер Lada продает универсал Vesta за немыслимые деньги

Текст: Валерий Карташов

В Сети активно обсуждают Lada Vesta в кузове SW, которую выставили на продажу за немыслимые 1 399 000 рублей. Экземпляр прошёл доработку в одном из дилерских центров марки в Москве.

Фото: скриншот с youtube.com
Блогер распилил кузов Lada Vesta и усомнился в безопасности авто

Lada Vesta SW получила уникальную эмаль, аэродинамическую бамперную группу и пороги от Vesta Sport, затемнённую ладью на решётке радиатора, низкопрофильную резину с чёрными 18-дюймовыми колёсными дисками, глубокую тонировку, чёрные рейлинги на крыше.

Помимо этого, автомобиль оснащается оригинальным мультимедийным комплексом с камерой заднего вида, сигнализацией, автоакустикой, специальными текстильными ковриками в салоне.

Данная Vesta SW базируется на комплектации Classic с 1,6-литровым бензиновым двигателем Renault H4M мощностью 113 л. с. и бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E.

Сегодня цены на стандартную Vesta SW лежат в диапазоне от 748 900 до 1 031 900 рублей. Самой дорогой серийной Lada Vesta является версия с приставкой Sport. "Заряженный" седан стоит от 1 080 900 до 1 116 900 рублей.

Кстати говоря, Vesta SW Sport давно прошла сертификацию. Закамуфлированные прототипы уже замечали на дорогах общего пользования во время тестов. Но в производство автомобиль пока вряд ли пойдет.

#Lada