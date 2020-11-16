Додон поздравил Санду с победой на президентских выборах

Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил лидера проевропейской партии "Действие и солидарность" Майю Санду с победой на выборах главы государства. Об этом он заявил во время пресс-конференции, которая транслировалась на его станице в Facebook.

"Предварительный подсчет голосов показал, что мой оппонент выиграл выборы. Это предварительный результат, и я ее предварительно поздравляю", - отметил Додон, подчеркнув, что выборы окончены, и теперь пора приниматься за работу.

Действующий президент Молдавии обратил внимание на "беспрецедентные нарушения, которых не было за все годы независимости". По его словам, гражданам мешали голосовать в Приднестровье, подвозили избирателей на участки, западные лидеры прямо вмешивались в ход предвыборной гонки. "В этой ситуации для защиты интересов граждан, которые голосовали за меня, я обязан использовать все средства, чтобы опротестовать результаты выборов", - отметил Додон. Он подчеркнул, что не призывает никого выходить на улицы, все, что он намерен предпринять, будет законно, он обратится в ЦИК, апелляционную палату, Конституционный суд.

"Если все эти инстанции признают выборы законными, то после 23 декабря может состояться инаугурация нового президента", - заявил Додон, добавив, что у него есть еще 1,5 месяца, чтобы разобраться в этом вопросе. Пока же его задача - не допустить кризиса в экономике, обществе, продолжить борьбу с пандемией коронавируса.

В воскресенье в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. По данным ЦИК, Санду набрала 57,75 процента голосов избирателей, Додон - 42,25 процента. По сравнению с итогами первого тура Санду смогла увеличить отрыв с 3,5 до 15,5 процента. Явка составила 52,78 процента.