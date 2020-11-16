Geely объявила рублевые цены на "убийцу" BMW X4

Купе-кроссовер Geely Tugella окажется минимум на 2 млн рублей дешевле, чем сопоставимый BMW X4. Это стало известно после того, как китайская компания объявила стоимость топовой комплектации своей новинки. Она составила 2 499 990 рублей. Прием предварительных заказов уже стартовал.

Станет ли Tugella "убийцей" BMW X4 или это так и останется фигурой речи, покажет время. Но в Geely и не ставят перед своей машиной такой задачи. Ее миссия - "сделать премиальный уровень вождения доступным для массового потребителя". Исходные данные у новинки - благодаря сотрудничеству с Volvo - весьма интересные.

Это уже получившая хорошие отзывы модульная архитектура CMA и 238-сильный 2-литровый турбомотор, который выдает 350 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой Aisin с подрулевыми лепестками и постоянным полным приводом с муфтой BorgWarner. Скорости 100 км/ч машина достигает за 6,9 секунды, а расходует за 100 км пути в смешанном цикле 8,1 л.

Сообщается, что мотор в ходе комплексных испытаний отработал 1 млн километров в различных эксплуатационных условиях. Его расчетный ресурс на 46% превысил показатели близких по характеристикам силовых агрегатов ряда европейских и японских автопроизводителей.

Кроме того, Geely Tugella адаптировали под российские условия. Речь идет о полном "зимнем" пакете, клиренсе в 204 мм и стойкой антикоррозийной защите кузова и днища. Также инженеры улучшили шумоизоляцию, добившись акустического комфорта в салоне на холостых оборотах двигателя на уровне 37,2 дБ.

Что касается функционального оснащения, то купе-кроссовер получил оптику, состоящую из 348 диодов, шесть подушек безопасности, бесключевой доступ в салон, запуск двигателя кнопкой и открывание пятой двери без рук.

Среди "умных" помощников - индикатор слежения за нахождением автомобиля в пределах заданной полосы, функция предупреждения столкновений, системы кругового обзора и определения усталости водителя, а также адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости.

Двухзонный климат-контроль оснащен системой контроля качества воздуха, за которое отвечает специальный фильтр. В салоне доступны два больших цифровых экрана - для приборной панели и медиасистемы, восемь цветов атмосферной подсветки, беспроводная зарядка для смартфонов. Сиденья частично отделаны кожей Nappa и оснащены вентиляцией. Подстаканники могут охлаждать и подогревать. Крыша - панорамная с люком, аудиосистема включает 8 динамиков.

Сейчас автомобили уже доступны для демонстрации в автосалонах. Продажи "живых" машин начнутся в декабре.