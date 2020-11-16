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16.11.2020 15:37
Рубрика: В мире

Глава МИД Армении подал в отставку

Текст: Юрий Когалов

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подал в отставку. Об этом проинформировала пресс-секретарь МИД республики Анна Нагдалян, опубликовав в Facebook заявление министра.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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"Уважаемый премьер-министр, прошу принять мою отставку. Благодарю за доверие и совместную работу", - говорится в документе. Это сообщение появилось буквально несколько минут спустя после того, как стало известно о планах главы правительства Николы Пашиняна уволить Мнацаканяна.

Выступая в парламенте республики перед фракцией альянса "Мой шаг", он заявил, что намерен провести перестановки в кабмине. "В составе правительства будут изменения. У нас есть такие планы", - цитирует агентство ТАСС Пашиняна. "Я решил уволить министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна", - уточнил премьер. Кстати, ранее сегодня премьер Армении, признав свою ответственность за ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил, что сам в отставку уходить не собирается.

Пашинян также опроверг слухи, что конфликт в Нагорном Карабахе завершился не в пользу Армении, поскольку в армяно-российских отношениях были проблемы. "Армяно-российские отношения были и продолжат оставаться стратегическими и союзническими. В этом ни у кого нет сомнений", - подчеркнул премьер.

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