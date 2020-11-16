Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.11.2020 16:30
Рубрика: Легковые авто

Гон прочит смерть альянсу Renault- Nissan-Mitsubishi и хвалит Маска

Текст: Константин Руссов

Экс-глава Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, который после побега из японской тюрьмы проживает в Бейруте, вновь подверг критике франко-японский альянс и пророчит автомобильной отрасли долгий выход из кризиса, который сложился в ней из-за пандемийных ограничений.

Фото: Пресс-служба Nissan.
Nissan рассказал подробности о новом Qashqai, который вновь изменит мир

Как признался Гон в онлайн-беседе с CNBS, он далёк от оптимизма, потому что знает, как работает отрасль изнутри. По словам бывшего топ-менеджера, даже если действенная вакцина от коронавируса появится сейчас, то автопромышленности нужен как минимум год на восстановление от последствий.

Также Карлос Гон заявил, что компании, у кого не хватило дальновидения, будут поглощены теми, кто смог обеспечить оптимальный баланс в своём бизнесе, включая развитие линейки электромобилей. Гон считает, что Nissan и партнёры компании по Альянсу могут оказаться за бортом.

Похвалы бывшего главы Renault-Nissan-Mitsubishi удостоился Илон Маск, который по словам Гона, приложил огромное количество усилий, чтобы раскрыть потенциал Tesla и привлечь внимание рынка, оставив остальных игроков в догоняющих.

#Renault #Nissan #Tesla #Mitsubishi