Гон прочит смерть альянсу Renault- Nissan-Mitsubishi и хвалит Маска

Экс-глава Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, который после побега из японской тюрьмы проживает в Бейруте, вновь подверг критике франко-японский альянс и пророчит автомобильной отрасли долгий выход из кризиса, который сложился в ней из-за пандемийных ограничений.

Как признался Гон в онлайн-беседе с CNBS, он далёк от оптимизма, потому что знает, как работает отрасль изнутри. По словам бывшего топ-менеджера, даже если действенная вакцина от коронавируса появится сейчас, то автопромышленности нужен как минимум год на восстановление от последствий.

Также Карлос Гон заявил, что компании, у кого не хватило дальновидения, будут поглощены теми, кто смог обеспечить оптимальный баланс в своём бизнесе, включая развитие линейки электромобилей. Гон считает, что Nissan и партнёры компании по Альянсу могут оказаться за бортом.

Похвалы бывшего главы Renault-Nissan-Mitsubishi удостоился Илон Маск, который по словам Гона, приложил огромное количество усилий, чтобы раскрыть потенциал Tesla и привлечь внимание рынка, оставив остальных игроков в догоняющих.