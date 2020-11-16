Госдума 17 ноября рассмотрит проект о переселении из ветхого и аварийного жилья

Госдума на пленарном заседании 17 ноября рассмотрит в первом чтении резонансный законопроект о механизме переселения из аварийного и ветхого жилья в регионах. Об этом по итогам заседания Совета ГД сообщил первый вице-спикер Александр Жуков.

Парламентарий заметил, что это "очень важный законопроект", который вызвал немало споров в СМИ и интернете. Он направлен на совершенствование института комплексного развития территорий и ускорение переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда, напомнил Жуков.

Поправки, о которых идет речь, в сентябре внесли члены Совета Федерации Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев.

По словам Жукова, на том же заседании будет рассмотрен альтернативный законопроект, предложенный главой думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галиной Хованской. На обсуждение обоих документов приглашен зампред правительства Марат Хуснуллин, добавил вице-спикер.