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16.11.2020 17:00
Рубрика: Общество

Интервью руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева "Российской газете". Главное

Текст: Ксения Колесникова
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Про "дистанционку" в школах

- Уже складывается понимание, что нужно быть готовыми к любому сценарию. За полгода регионы успели подготовиться. Если ситуация с пандемией будет ухудшаться, все субъекты ответственно отнесутся к возможному повторению ситуации. Уже не будет такого ажиотажа и серьезного волнения.

Про ЕГЭ-2021

- К 1 декабря готовим онлайн-навигатор для учеников 9-х и 11-х классов. Цель - максимально им помочь, сконцентрировать в одном ресурсе всю полезную информацию для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Абсолютно весь материал будет бесплатным.

- Почему сейчас нельзя сказать, что мы что-то отменим или изменим? Во-первых, никто не знает, что будет весной. Во-вторых, если принять это решение сейчас, то многие ребята просто перестанут учиться. Хочу всех успокоить: надо продолжать готовиться.

- Термометрия, рассадка выпускников зигзагом, маски для учителей на ЕГЭ - все эти меры оказались очень эффективными на ЕГЭ-2020. Если ситуация летом 2021 года окажется кардинально другой, если сформируется популяционный иммунитет или большинство граждан будет вакцинировано, если количество заражений будет единичным... То, возможно, и не будет смысла в применении всех этих мер. Но решение будет принимать Роспотребнадзор.

- Сейчас уже 90% регионов готовы провести ЕГЭ-2021 по информатике в компьютерном формате. Оставшаяся часть до конца 2020 года закупит нужное оборудование. И есть совсем единичные случаи в регионах, где в школы необходимое оборудование приобретут в феврале-марте этого года.

Про Всероссийскую олимпиаду школьников

- Мы будем отвечать абсолютно за все этапы олимпиады. Но полностью придем к этому только к 2023 году. Сейчас идет поэтапная передача этой процедуры в наше ведение. "Застарелая болезнь" и главная проблема Всероссийской олимпиады - утечки на ее региональных этапах. Используя опыт ЕГЭ, мы постараемся сделать все, чтобы подобного не повторилось.

Про лицензии и аккредитацию

- С 2021 года станет возможно получение лицензии на онлайн-образование. Мы были однозначно "за" введение этой нормы. Мы не повторим ошибок прошлого, и качество образования от введения новой нормы не пострадает.

- Мы разработали кардинально новый подход к лицензированию и аккредитации. Если у нас лицензия носит характер бессрочный, то и аккредитация тоже может иметь бессрочный характер. А мониторить качество получаемого образования в школьном, высшем и среднем профессиональном образовании мы будем совместно с Министерством высшего образования и науки и Министерством просвещения.

Про поддержку неуспешных школ

- Всероссийское проверочные работы в первую очередь нужны как раз для того, чтобы определять школы, имеющие серьезный дефицит. Мы определили около девяти тысяч таких школ. На первом этапе попросили регионы усилить работу с ними. Это не значит, что кого-то надо наказать. Нет, нужно оказать серьезную методическую поддержку, переобучить учителей, познакомить их с новыми методиками.

Полную версию эксклюзивного интервью руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева читайте в номере "Российской газеты" от 17 ноября 2020 года.

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