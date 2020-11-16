Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.11.2020 08:18
Рубрика: Легковые авто

Как правильно ездить в гололед

Текст: Майя Бирюкова
Резкое снижение температуры после тумана или мокрого снега, неожиданный "ледяной дождь" способны вызвать гололед на дорогах даже до официального наступления зимы. Многие автомобилисты не успевают поменять резину к этому моменту и выезжают на дорогу, максимально рискуя попасть в аварию.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Опасность осеннего гололеда еще и в том, что он может образовываться локально, например, в низинах. Если при температуре ниже нуля появился туман, на стеклах машины возник белый налет, то скорее всего и на дорогах есть немало участков с инеем, который мог подмерзнуть.

Фото: iStock
Фатальные ошибки водителей при обгоне фур

Когда машина неожиданно попадает на обледеневший участок, то колеса начинают издавать шипящий звук. Нарушается стабильность машины, она начинает вилять на малейших неровностях. Главное правило езды по гололеду - отсутствие резких движений: нельзя сильно газовать или тормозить, пишет aif.ru. Проверить наличие льда под колесами можно чуть придавив педаль тормоза. Если сработала система АБС или покрышки начали проскальзывать, то надо ехать крайне внимательно и осторожно.

Для начала нужно сбросить скорость с помощью понижения передачи. С механической трансмиссией действовать нужно максимально плавно. Если на скорости 80 км/ч включить сначала четвертую, а через минуту - третью передачу, то благодаря этому скорость упадет до 50-60 км/ч. Риск сноса в таком случае снижается, поскольку колеса все равно будут проворачиваться.

На автоматической коробке передач этот эффект работает хуже, поскольку займет больше времени. Но если принудительно включить сначала третью, а потом вторую ступень, то машина сбросит скорость.

При движении по льду небольшие ускорения нужно чередовать с торможением двигателем, тогда автомобиль будет двигаться стабильно. Если быстро сбросить скорость у машины с помощью этого метода не получается, то можно попробовать осторожно выехать на обочину. На гравии льда не будет, опасный участок можно объехать таким образом.

#авто