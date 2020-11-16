Как правильно ездить в гололед

Резкое снижение температуры после тумана или мокрого снега, неожиданный "ледяной дождь" способны вызвать гололед на дорогах даже до официального наступления зимы. Многие автомобилисты не успевают поменять резину к этому моменту и выезжают на дорогу, максимально рискуя попасть в аварию.

Опасность осеннего гололеда еще и в том, что он может образовываться локально, например, в низинах. Если при температуре ниже нуля появился туман, на стеклах машины возник белый налет, то скорее всего и на дорогах есть немало участков с инеем, который мог подмерзнуть.

Когда машина неожиданно попадает на обледеневший участок, то колеса начинают издавать шипящий звук. Нарушается стабильность машины, она начинает вилять на малейших неровностях. Главное правило езды по гололеду - отсутствие резких движений: нельзя сильно газовать или тормозить, пишет aif.ru. Проверить наличие льда под колесами можно чуть придавив педаль тормоза. Если сработала система АБС или покрышки начали проскальзывать, то надо ехать крайне внимательно и осторожно.

Для начала нужно сбросить скорость с помощью понижения передачи. С механической трансмиссией действовать нужно максимально плавно. Если на скорости 80 км/ч включить сначала четвертую, а через минуту - третью передачу, то благодаря этому скорость упадет до 50-60 км/ч. Риск сноса в таком случае снижается, поскольку колеса все равно будут проворачиваться.

На автоматической коробке передач этот эффект работает хуже, поскольку займет больше времени. Но если принудительно включить сначала третью, а потом вторую ступень, то машина сбросит скорость.

При движении по льду небольшие ускорения нужно чередовать с торможением двигателем, тогда автомобиль будет двигаться стабильно. Если быстро сбросить скорость у машины с помощью этого метода не получается, то можно попробовать осторожно выехать на обочину. На гравии льда не будет, опасный участок можно объехать таким образом.