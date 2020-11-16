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16.11.2020 15:51
Рубрика: Общество

Какие задания будут на самых массовых ЕГЭ в 2021 году?

Текст: Ирина Ивойлова
Утверждены демоверсии ЕГЭ-2021, которые учитывают изменения экзамена в этом учебном году. Какие задания могут быть на самых массовых ЕГЭ - по русскому языку и базовой математике?
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Русский язык

1. Отредактируйте предложение, исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово:

Первый тур стартовавшего в Швеции чемпионата мира по хоккею не принёс никаких неожиданных сюрпризов.

2. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

Нет ТУФЕЛЬ

Мягких КРЕСЕЛ

СЕМИСТАМИ жителями

Без САПОГ

Двумстам пятидесяти рублям

3. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

1)магни..вый, овлад..вать

2)(повернуть) направ.., завед..вать

3)застра..вающий, чист..нький

4)танц..вать, син..ватый

5)причудл..вый, цел..вой

4. Расставьте знаки препинания: укажите цифру (-ы), на месте которой (-ых) в предложении должна (-ы) стоять запятая (-ые).

Читать было невозможно (1) и (2) когда не спалось (3) я слушал окружающие ночные звуки и пытался представить (4) что скрывается за ними.

5. Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

(НЕ) заметная контрастность увеличилась, и древние письмена стали видны отчетливо.

(НЕ) верящий в чудеса фокусник лукаво улыбался.

Мы (НЕ) должны легкомысленно относиться к огромному богатству, которым владеем в наших городах, имеющих древнюю историю.

Недолгое знакомство нисколько (НЕ) мешало нам разговаривать по-дружески.

Никогда еще мерцание звезд (НЕ) казалось таким золотым и чистым.

Математика (база)

Примерно такие задания могут быть в базе по математике.

1. Найдите значение выражения

(6, 7 - 3, 2) х 2, 4 =

2. Ивану Кузьмичу начислена зарплата 20 000 рублей. Из этой суммы вычитается налог на доходы физических лиц в размере 13 % . Сколько рублей он получит после уплаты подоходного налога?

3. ЕГЭ по физике сдавали 25 выпускников школы, что составляет треть от общего числа выпускников. Сколько выпускников НЕ СДАВАЛИ экзамен по физике?

4. Баночка йогурта стоит 14 рублей 60 копеек. Какой наибольшее количество баночек йогурта можно купить на 100 рублей?

5. Из каждых 100 лампочек, поступающих в продажу, в среднем 3 неисправны. Какова вероятность того, что случайно выбранная лампочка окажется исправной?

Общество Образование ЕГЭ в России

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