Ким Ки Дук оценит фильмы студентов из 40 стран

Сегодня начинает свою работу второй этап 40-го Международного студенческого фестиваля ВГИК. Он продлится с 16 по 20 ноября. Представители 40 стран станут участниками киносмотра.

Приветствие в адрес фестиваля направил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, фестиваль является "легендарным форумом". Это событие объединяет тех, кому "предстоит развивать национальные киношколы, определять тенденции и перспективы современного искусства". В адрес фестиваля также направили приветствия председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и министр культуры РФ Ольга Любимова.

Впервые за многолетнюю историю фестиваля его мероприятия проходят онлайн. Организаторы отмечают, что такой формат только расширил аудиторию фестиваля.

Оценит работы участников второго этапа профессиональное жюри под председательством кинорежиссера, сценариста Ким Ки Дука (Южная Корея). В составе жюри также оператор, режиссер документального кино Ник Хиггинс (Великобритания), кинорежиссер, фотограф, профессор Отто Альдер (Швейцария), креативный директор МТС-Медиа Наталья Исакова (Россия) и актриса театра и кино Юлия Хлынина (Россия).

Конкурсные фильмы увидят и зрители в 30 российских регионах: Республика Коми и Ростовская область, Красноярский край и Ханты-Мансийский автономный округ, Московская, Тверская, Магаданская области и другие. Показы фильмов будут организованы в 309 населенных пунктах на 318 площадках.

Параллельно с международным этапом будет проходить 16-й Международный театральный конкурс. В нем участвуют 10 ведущих театральных школ мира: ВТУ им. Щепкина, театральный институт им. Б. Щукина, ГИТИС, ВГИК, Школа-студия МХАТ, РГИСИ, Академия музыки имени Яначека (Чешская Республика), Факультет драматических искусств (Республика Сербия), Пекинская киноакадемия (Китайская народная республика), Высшая Государственная Школа Кинематографа, Телевидения и Театра в Лодзи (Польша).

В жюри театрального конкурса под председательством актера театра и кино Евгения Ткачука вошли театральный режиссер, драматург и журналист Андрей Максимов, редактор программ на телеканале "Культура", театровед Марина Коростылева и искусствовед, ведущий эксперт Болгарского культурного центра в Москве Майя Праматарова.

Для участия в международном этапе кинофестиваля было подано рекордное количество заявок: 345 из 52 стран. Эксперты допустили к конкурсу 55 короткометражных фильмов от 49 киношкол 40 стран мира: Россию на этом этапе фестиваля представят четыре фильма студентов ВГИКа - победителей российского этапа, который завершился 30 октября. "РГ" писала о победителях. Коротко напомним, что это - фильмы "Я хочу тебе что-то сказать", "Праздничный ужин", "МАМ!" и "Над городом".