Константин Косачев: Молдавию ждут серьезные перемены

Очевидно, что в этой ситуации страну ждут серьезные перемены, причем, скорее всего, внешнеполитические. Санду опиралась на голоса откровенно евроориентированной молодежи в больших городах, но что еще важнее - за нее сыграли диаспоры за рубежом. По сведениям ЦИК, Санду поддержали свыше 92% проголосовавших за границей граждан Молдавии. При этом почти каждый шестой молдаванин голосовал из другой страны: почти 250 тысяч голосов из 1,5 миллионов, и это тоже молодежь, которая после собственного выбора в пользу эмиграции пожелала того же и своей родине.

Однако в этом заложена и проблема, которую так просто не решить одной лишь ярко выраженной ориентацией руководства страны на Европу. Молдавия - аграрная страна, а село голосовало за Додона. Многие внутри страны ориентированы на сотрудничество с Россией, в том числе по сугубо экономическим причинам: ехать в европейскую "Тулу" со своим "самоваром" - фруктами и вином - мягко говоря, неперспективно. А тесный союз с ЕС, тем более - румынизация страны, приведет к вовлечению Молдавии в санкционный тупик на российском направлении. И сказками о счастливом евробудущем молдаван из него не выйти.

А потому посмотрим на первые действия вероятной новой власти: если она будет напирать на победу города и диаспор над селом, а Европы над Россией, сопротивление может оказаться достаточно жестким, причем не только, например, в Гагаузии, где за действующего президента - более 90% голосов. Во всяком случае, скорее всего лидирующие на выборах силы понимают эти риски: так, о необходимости найти решения для открытия экспорта в Россию для всех компаний, а не для нескольких, близких к нынешней власти, говорит сама Санду на сайте своей партии. Но эти решения могут прийти только путем диалога, а не "украинским" путем жесткой конфронтации. Выбор, как говорится, есть всегда.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.