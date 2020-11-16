ЦИК: Санду лидирует на выборах главы Молдавии

Майя Санду побеждает на выборах президента Молдавии, набрав 56,91% голосов после обработки более 99% протоколов, у ее соперника Игоря Додона - 43,09%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в ночь на понедельник на сайте ЦИК.

Согласно последней информации, Санду поддержали свыше 910 тысяч граждан Молдавии, Додона - более 689 тысяч, уточняет ТАСС. Центризбиркому остается лишь обработать протоколы примерно с 20 зарубежных участков. Все бюллетени внутри страны подсчитаны. Согласно последним данным ЦИК, явка составила 52,78%. Поскольку минимального порога явки во втором туре нет, то победитель определяется большинством голосов.

Как заявил замглавы комиссии Владимир Шарбан, второй тур прошел без серьезных нарушений, способных повлиять на результат. Напомним, основными соперниками за главный пост в Молдавии стали лидер проевропейской Партии действия и солидарности Санду и действующий глава государства Додон.

Первый тур выборов состоялся в республике первого ноября. Минимальный порог явки для него составлял 33,33 процента и он был успешно преодолен. Майя Санду, которую выдвинула проевропейская Партия действия и солидарности, набрала тогда 36,16 процента голосов избирателей, а действующий президент Молдавии Игорь Додон (в прошлом социалист, а ныне беспартийный) - 32,61 процента. Кстати, четыре года назад Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, тогда Санду проиграла своему оппоненту.