Новости

Магаданца осудят за незаконную добычу золота и серебра на 9 млн рублей 06:03
Врача поразило сходство при распространении "испанки" и коронавируса 05:51
Умер глава МИД Сирии Валид Муаллем 05:36
ЦИК: Санду лидирует на выборах главы Молдавии 05:19
Хабаровский край присоединился к социальной акции по борьбе с COVID-19 05:12
Трамп пообещал крупные иски из-за "неконституционности выборов" в США 05:08
Трамп поздравил НАСА с успешным запуском Crew Dragon 04:40
Новый глава Пентагона призвал завершить все войны с участием США 04:35
В Гидрометцентре рассказали о непогоде в ряде российских регионов 04:29
Диетолог объяснил тягу человека к сладкому 03:58
Космический корабль Crew Dragon с экипажем стартовал к МКС 03:45
Ученые обнаружили способные подавлять COVID-19 растительные продукты 03:17
Лидер КНДР впервые за 25 дней появился на публике 03:10
В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях в России на этой неделе 03:02
SANA: Колонная бронетехники США переброшена из Сирии в Ирак 02:49
ЦИК: Санду опережает Додона на выборах на восемь процентных пунктов 02:25
На юге Австралии объявлен режим ЧП после 17 новых случаев COVID-19 02:25
Гоночный голубь из Бельгии продан за 1,6 млн евро 02:19
Губернатор штата Вашингтон ввел масштабные ограничения из-за COVID-19 02:04
Канада шокирована убийством редкого белого лося 02:01
Число заболевших коронавирусом в США превысило 11 миллионов человек 01:45
Вице-президент Венесуэлы встретилась с производителем "Спутник V" в Москве 01:43
Борис Джонсон самоизолировался после контакта с больным COVID-19 00:58
На президентских выборах в Молдавии обработано более 90 процентов голосов 00:18
В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом 15.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
16.11.2020 05:19
Рубрика: В мире

ЦИК: Санду лидирует на выборах главы Молдавии

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Майя Санду побеждает на выборах президента Молдавии, набрав 56,91% голосов после обработки более 99% протоколов, у ее соперника Игоря Додона - 43,09%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в ночь на понедельник на сайте ЦИК.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
Трамп пообещал крупные иски из-за "неконституционности выборов" в США

Согласно последней информации, Санду поддержали свыше 910 тысяч граждан Молдавии, Додона - более 689 тысяч, уточняет ТАСС. Центризбиркому остается лишь обработать протоколы примерно с 20 зарубежных участков. Все бюллетени внутри страны подсчитаны. Согласно последним данным ЦИК, явка составила 52,78%. Поскольку минимального порога явки во втором туре нет, то победитель определяется большинством голосов.

Как заявил замглавы комиссии Владимир Шарбан, второй тур прошел без серьезных нарушений, способных повлиять на результат. Напомним, основными соперниками за главный пост в Молдавии стали лидер проевропейской Партии действия и солидарности Санду и действующий глава государства Додон.

Первый тур выборов состоялся в республике первого ноября. Минимальный порог явки для него составлял 33,33 процента и он был успешно преодолен. Майя Санду, которую выдвинула проевропейская Партия действия и солидарности, набрала тогда 36,16 процента голосов избирателей, а действующий президент Молдавии Игорь Додон (в прошлом социалист, а ныне беспартийный) - 32,61 процента. Кстати, четыре года назад Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, тогда Санду проиграла своему оппоненту.

В мире экс-СССР Молдавия

Главное сегодня

Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств еще на год
Страны Азии создали крупнейшую зону свободной торговли
Академик РАН рассказала о скрытых угрозах коронавируса
Названа важная особенность российской вакцины от коронавируса
На президентских выборах в Молдавии обработано более 90 процентов голосов
На Украине готовят закон о создании концлагерей
Трамп отказался выделять бюджетные деньги на передачу власти в США