Космический корабль Crew Dragon с экипажем стартовал к МКС

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX отправился в воскресенье к Международной космической станции (МКС). Ракета-носитель Falcon 9 стартовала 15 ноября в 19:27 по времени восточного побережья США (03:27 мск понедельника) с космодрома во Флориде.

На борту корабля находятся четыре астронавта. Это американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути, пишет РИА Новости.

Для корабля Crew Dragon это первый регулярный рейс на МКС. Испытательный полет с двумя астронавтами состоялся в мае. Прибытие корабля на орбиту ожидается утром 17 ноября по московскому времени.

Напомним, ранее запуск Crew Dragon был запланирован на 14 ноября. Однако, по данным НАСА, старт был отложен из-за погоды.