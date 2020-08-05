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05.08.2020 10:08
Рубрика: Общество

Экипаж Crew Dragon рассказал, как проходило возвращение на Землю

Текст: Диана Ковалева

Экипаж космического корабля Crew Dragon поделился впечатлениями от возвращения на Землю. По словам одного из астронавтов, Боба Бенкена, во время посадки корабль издавал такие звуки, словно был живым зверем.

Фото: AP Photo/David J. Phillip
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"Когда мы спустились в атмосферу, я лично удивился тому, как быстро все происходило. Казалось, что всего через пару минут после импульса схода с орбиты мы уже могли смотреть в окна и видеть проносящиеся мимо облака", - рассказал Бенкен.

По его словам, когда корабль только стал опускаться в атмосферу, он словно ожил. "Атмосфера начала издавать звуки - вы можете услышать этот гул, который доносится извне машины. И пока корабль пытается контролировать (движение - прим. "РГ"), вы чувствуете небольшую дрожь в теле", - поделился впечатлениями Бенкен. По мере того, как корабль опускался все ниже и начинали работать двигатели, грохот только усиливался, сказал астронавт и признался, что записал этот шум на диктофон. "Но это не похоже по звуку на машину, это похоже на зверя", - отметил Бенкен.

Он также рассказал, что во время отделения некоторых деталей - начиная с грузового отсека и заканчивая выбросом тормозных парашютов - членам экипажа казалось, будто кто-то бьет их битой по спинкам кресла.

А командир корабля Даг Херли признался, что ожидал больше сюрпризов во время полета. Однако, по его словам, все прошло "как в симуляторе… корабль вел себя именно так, как ожидалось". После приводнения астронавты смогли воспользоваться телефоном и позвонить в НАСА, что также было частью теста, рассказал Херли. После они позвонили своим женам. "Приятно знать, что у следующих экипажей будет возможность связаться с родными, если в этом будет необходимость", - отметил астронавт.

Напомним, что разработанный по заказу НАСА пилотируемый корабль Crew Dragon от Space X вернулся на Землю из первого испытательного пилотируемого полета 2 августа. Корабль пробыл на орбите два месяца с двумя астронавтами НАСА на борту - Дагом Херли и Бобом Бенкеным. Для США приводнение Crew Dragon в Мексиканском заливе стало первой с 1975 года посадкой пилотируемой миссии на воду и первым с 2011 года самостоятельным пилотируемым полетом.

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