Максим Венгеров о педагогике времен пандемии

Как повлияла пандемия на сложнейший процесс музыкального образования? Может ли онлайн-педагогика заменить полноценное "живое" преподавание? Войдет ли новый опыт, приобретенный в этом необычном году, в практику нашего будущего? Обо всем этом мы беседуем с выдающимся скрипачом Максимом Венгеровым, которому на завершившемся недавно 20-м музыкальном фестивале "Международная неделя консерваторий" присвоено звание почетного профессора Санкт-Петербургской консерватории.

Наши студенты теперь будут знать вас не только как виртуозного исполнителя, но и как педагога?

Максим Венгеров: Меня всегда интересовало преподавание. Уже в 17 лет я дал мастер-класс в университете Лос-Анджелеса, затем география расширилась. В 26 лет меня пригласили в Высшую школу музыки в Саарбрюккене, где я преподавал четыре года. У меня был насыщенный график - 130 концертов в год, но мне было интересно заниматься преподаванием, и я чуть ли не вдвое уменьшил число выступлений, чтобы высвободить время. Преподавал в Лондонской академии, в Королевском колледже музыки, в Зальцбурге. Из-за нехватки времени мне не удавалось наладить связь с таким легендарным вузом, как Петербургская консерватория. Надеюсь, после нынешних мастер-классов последуют и другие проекты.

Как показали себя на мастер-классах наши студенты?

Максим Венгеров: Технический уровень исполнения возрос во всем мире. В Петербургской консерватории он довольно высокий. У многих учеников само отношение к музыке в лучшем смысле слова "старомодное". Есть новые веяния, когда музыканты пытаются найти что-то свое, отрываясь от корней. Это всегда видно, и это жалко. Именно в России еще сохранились традиции величайшего исполнительского искусства, которые невозможно стереть. Очень важно, чтобы мы продолжали задавать тон за рубежом.

А что, существует угроза мировым позициям нашей музыкальной школы?

Максим Венгеров: Есть проблема. Многие из наших великих профессоров уехали за рубеж. Считается, что профессия музыкального педагога в России недостаточно ценится и не так хорошо оплачивается. Сравните зарплаты в России и в Швейцарии или Германии! Есть множество фондов, поддерживаемых государством, оркестрам даются гранты. Но сфера образования - самое уязвимое звено.

Эпидемия во многом переместила искусство и музыкальную педагогику в онлайн. Как вы к этому относитесь?

Максим Венгеров: В преподавании онлайн главное значение приобретает техника: на какой платформе проводить уроки, какой нужен уровень соединения? Интернет - динамичный организм, он стремительно развивается. И сейчас процесс перемещается в новую фазу, где все будет происходить гораздо быстрее и эффективней. Говорят, на это потребуется года три-четыре. Мы уже сейчас не говорим о скайпе или зуме, их возможностей для качественного обучения недостаточно. Требуется эффективная передача звука и видео с минимальными задержками и максимальным приближением к естественному звучанию. Моя замечательная команда, без которой я бы не справился, посвятила разработкам онлайн-педагогики более полугода, и мы достигли значительных результатов. Как я уже сказал, мы связывались с Петербургом и Москвой, я провел мастер-классы с зальцбургским университетом Моцартеум, со студентами в Канаде, Австралии, Японии. Интересная работа: подбирать платформу и настраивать звук онлайн - это можно сравнить с тем, как играть на скрипке Страдивари. Инструмент ведь тоже нужно настраивать, сам он играть не будет. Я на сцене уже 40 лет, в 10 лет я записал первую виниловую пластинку на фирме "Мелодия", затем все известные фирмы грамзаписи перешли на CD, а сейчас я работаю с фирмой Idagio, которая делает интернет-стриминг. Так что я в восторге от технологических перемен и смотрю в будущее с большим оптимизмом.

А что будет с живыми концертами? Сейчас даже большие события не собирают полных залов.

Максим Венгеров: Когда чего-то любимого лишаешься - начинаешь это особенно ценить. В начале пандемии люди рвались в концертные залы. В мегаполисах каждый вечер происходило по несколько музыкальных событий. А теперь вдруг все закончилось - психологически это шокирующая ситуация и для артистов, и для публики. Сейчас если что-то и возможно - только с ограниченным количеством публики. Я должен был сыграть в Концертхаусе один концерт, а потом сделали два, но с меньшим количеством слушателей. Пугает вторая волна COVID: многие боятся посещать концерты, вообще выходить из дома и все больше интересуются онлайн-трансляциями. Но думаю, что ничто не сравнится с живым восприятием. Как и обучение онлайн не сможет заменить живого общения между педагогом и учеником, хотя и позволяет преодолеть любые географические барьеры.

Дистанционное обучение эффективно, преодолевает любые расстояния, но не заменит живого общения с учениками

Являясь резидентом агентства Berin Iglesias art, вы проводите обширную концертную программу. По крайней мере, так было до пандемии. Вас можно услышать в России?

Максим Венгеров: Я очень рад, что в сентябре удалось вырваться в Самару. Пришлось добираться 45 часов на трех самолетах! С двух меня снимали из-за того, что не было необходимых медицинских документов, но все же удалось добраться и сыграть концерт с Полиной Осетинской. Затем я провел два концерта в Москве, играл и дирижировал оркестром "Новая Россия" и Оркестром имени Светланова. Именно с Россией в этом году меня так тесно связала пандемия. Когда все началось в марте, я был здесь и четыре месяца провел с семьей на даче под Выборгом. К сожалению, подхватил COVID, но переболел бессимптомно. Работаю сейчас больше, чем обычно, прежде всего в сфере образования. Я уже говорил, что через несколько недель начнет работать мой сайт, где я на время пандемии буду проводить мастер-классы для учеников и исполнителей - скрипачей и альтистов. Записаться может каждый, и с помощью лотереи можно будет позаниматься со мной бесплатно в рамках тестовой фазы развития нашей онлайн-платформы.