Microsoft запустила конкурента Zoom

Компания Microsoft полноценно открыла новую функцию Meet Now в Windows 10. Она позволяет людям общаться между собой по видеосвязи, при этом никаких дополнительных приложений устанавливать не надо.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно планово обновить систему. Для этого следует зайти в "Параметры центра обновлений Windows" и нажать "Проверить наличие обновлений". После устройство автоматически проверит все доступные на текущий момент обновления. Meet Now поддерживается в двух последних версиях операционной системы - Windows 10 May 2020 Update и Windows 10 October 2020 Update.

Как только обновление будет скачано, справа внизу на панели задач появится новый значок, похожий на веб-камеру. Для того чтобы создать бесплатную видеоконференцию, необходимо нажать на клавишу "Создать встречу". После создаcтся автоматическая ссылка, и в конференции смогут принять участие до 50 человек. Длительность конференции (в отличие от Zoom) не ограничена. Если у пользователя уже установлен Skype, то конференция будет проходить через него, а если нет, то через веб-браузер.

Ведущий программы Вести.net Филипп Трофимов считает, что сервису будет довольно сложно соревноваться с Zoom. "Многие продукты держатся на плаву благодаря инерции, - считает эксперт. - Пока с Zoom не случится какой-то глобальной катастрофы, то все будут пользоваться им по привычке. С другой стороны, у Microsoft огромный опыт по части сервисов для видеосвязи - это и Skype, и Microsoft Teams, который сейчас используется для удаленного образования".