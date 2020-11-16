NASA: Россиянин может полететь в космос на новом корабле Илона Маска

Российский космонавт может впервые полететь на Международную космическую станцию на новом корабле Crew Dragon Илона Маска следующим летом, считает руководитель директората пилотируемых полетов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Кэти Лудерс.

В настоящее время обсуждается бартерная схема, по которой американцы продолжат летать на "Союзах" в обмен на полеты россиян на американских кораблях​​​. Последнее место для астронавта NASA было продано на "Союз МС-17" - на нем на МКС прилетела Кэтлин Рубинс.

Как сообщил специализированный сайт Space flight now со ссылкой на Лудерс, NASA представило рабочее соглашение по бартерной схеме на утверждение в Госдеп США. После этого, по ее словам, ожидается аналогичный процесс в российском правительстве.

"Мы надеялись, что сможем что-то сделать к весне, но я думаю, что, вероятно, это будет, скорее всего, в конце лета, примерно к сроку полета Crew-3 (третий штатный полет корабля Crew Dragon - Прим. ред.). Это то, к чему мы сейчас стремимся", - сказала Лудерс, чьи слова приводит РИА Новости.

В понедельник пилотируемый Crew Dragon компании SpaceX во второй раз стартовал к МКС. На его борту четыре астронавта: Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути. Стыковка намечена в понедельник на 23.00 по времени восточного побережья США (07.00 мск вторника). Команде предстоит провести на орбите шесть месяцев.

Сейчас на борту станции работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. Первый полет Crew Dragon, который прибыл на МКС в мае этого года, был чисто экспериментальным. А вот нынешний уже, как говорят специалисты, - эксплуатационный. Он второй для американцев за последние девять лет, после того как в 2011 году были прекращены полеты шаттлов. С тех пор до мая 2020 года астронавты доставлялись на МКС только российскими "Союзами".

По данным NASA, с 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более четырех миллиардов долларов для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на станцию и обратно на Землю. За это время стоимость полета для них возросла с 20 до 90 миллионов.