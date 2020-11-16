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16.11.2020 11:30
Рубрика: Общество

NASA: Россиянин может полететь в космос на новом корабле Илона Маска

Текст: Наталия Ячменникова
Российский космонавт может впервые полететь на Международную космическую станцию на новом корабле Crew Dragon Илона Маска следующим летом, считает руководитель директората пилотируемых полетов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Кэти Лудерс.
Фото: EPA-EFE/ALEXANDER BECHER Фото: EPA-EFE/ALEXANDER BECHER
Фото: EPA-EFE/ALEXANDER BECHER

В настоящее время обсуждается бартерная схема, по которой американцы продолжат летать на "Союзах" в обмен на полеты россиян на американских кораблях​​​. Последнее место для астронавта NASA было продано на "Союз МС-17" - на нем на МКС прилетела Кэтлин Рубинс.

Фото: AP Photo/John Raoux
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Как сообщил специализированный сайт Space flight now со ссылкой на Лудерс, NASA представило рабочее соглашение по бартерной схеме на утверждение в Госдеп США. После этого, по ее словам, ожидается аналогичный процесс в российском правительстве.

"Мы надеялись, что сможем что-то сделать к весне, но я думаю, что, вероятно, это будет, скорее всего, в конце лета, примерно к сроку полета Crew-3 (третий штатный полет корабля Crew Dragon - Прим. ред.). Это то, к чему мы сейчас стремимся", - сказала Лудерс, чьи слова приводит РИА Новости.

В понедельник пилотируемый Crew Dragon компании SpaceX во второй раз стартовал к МКС. На его борту четыре астронавта: Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути. Стыковка намечена в понедельник на 23.00 по времени восточного побережья США (07.00 мск вторника). Команде предстоит провести на орбите шесть месяцев.

Сейчас на борту станции работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. Первый полет Crew Dragon, который прибыл на МКС в мае этого года, был чисто экспериментальным. А вот нынешний уже, как говорят специалисты, - эксплуатационный. Он второй для американцев за последние девять лет, после того как в 2011 году были прекращены полеты шаттлов. С тех пор до мая 2020 года астронавты доставлялись на МКС только российскими "Союзами".

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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По данным NASA, с 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более четырех миллиардов долларов для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на станцию и обратно на Землю. За это время стоимость полета для них возросла с 20 до 90 миллионов.

Общество Космос

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