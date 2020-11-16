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16.11.2020 08:45
Рубрика: Общество

SpaceX совершила второй пилотируемый запуск Crew Dragon к МКС

Текст: Наталия Ячменникова
Пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX, на борту которого четыре астронавта, полетел к Международной космической станции.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 19:27 по времени восточного побережья США (03:27 мск понедельника) с космодрома на мысе Канаверал. В составе экипажа - Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути, сообщает ТАСС.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Примерно через девять минут после запуска первая ступень ракеты была в автоматическом режиме посажена на платформу в Атлантическом океане. Стыковка Crew Dragon с МКС намечена в понедельник на 23:00 по времени восточного побережья США (07:00 мск вторника).

Команде предстоит провести на орбите шесть месяцев. Сейчас на борту станции находятся космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

Кстати, Crew Dragon пристыкуется к станции как раз накануне выхода наших космонавтов в открытый космос. Напомним: 18 ноября Рыжиков и Кудь-Сверчков должны почти шесть часов провести за бортом МКС и выполнить ряд важных работ. Для обоих это будет первый подобный опыт.

Crew Dragon должен был стартовать раньше: старт был перенесен с 14 на 15 ноября из-за плохой погоды. В воскресенье во время подготовки корабля к запуску специалисты SpaceX уже после закрытия люка Crew Dragon обнаружили небольшую утечку воздуха с борта. Ее удалось ликвидировать на месте за счет повторного открытия и закрытия люка и устранения мелких инородных предметов из уплотнителя.

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Первый пилотируемый полет на Crew Dragon совершили в этом году астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. Корабль, выведенный на орбиту 30 мая, пристыковался в автоматическом режиме к МКС 31 мая.

Нынешний пилотируемый старт - второй для американцев за последние девять лет, после того, как в 2011 году были прекращены полеты шаттлов. С тех пор, до мая 2020 года, астронавты доставлялись на МКС только российскими "Союзами".

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