Названы причины аварии на ТЭЦ в Норильске

Комиссия Ростехнадзора назвала причины аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. К разливу дизельного топлива, по мнению комиссии, привел целый ряд технических, организационных и других причин.

Так, технической причиной разгерметизации резервуара, из-за чего вытекло почти 25 325 кубометров топлива, стала недостаточная несущая способность плитного ростверка основания и железобетонных свай. Это вызвало превышение допустимых усилий с последующим цепным разрушением 33 свай-стоек, расположенных по контуру и внутри свайного пространства, а также разрушение монолитного железобетонного основания и его просадку до 1,5 м под днищем резервуара.

Причиной этого, в свою очередь, назван низкий уровень проектных работ при конструировании железобетонного свайного основания. Отмечается также ряд дефектов строительного производства - "непроектные эксцентриситеты передачи нагрузки с ростверков на сваи", отсутствие поперечной арматуры в монолитных обоймах оголовков свай, наличие сухого шлама на дне скважины под концом сваи, опирание до 30% свай не на скальное основание. Наличие "слабых" грунтов под концом свай вызвало перераспределение усилий в конструкциях, и на ряде свай-стоек нагрузка значительно превысила их несущую способность.

Кроме того, комиссия сделала вывод, что контроль за эксплуатацией сооружений проводился некачественно. Не была проведена оценка фактического состояния свайного фундамента с определением соответствия строительных конструкций проектной документации и нормативным требованиям, обследование с оценкой прочности, устойчивости и надежности с учетом конкретных условий эксплуатации. При проведении экспертизы промышленной безопасности в 2018 году не была проведена оценка фактического состояния фундамента.

Свои выводы комиссия сделала на основании изучения проектной и технической документации, осмотра места происшествия, опроса очевидцев и должностных лиц, а также заключения экспертной группы.