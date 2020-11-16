Несоблюдение процедуры оформления освобождает нарушителя от ответственности

Если протокол составлен с нарушениями процедуры, то в суде он может быть признан недопустимым доказательством, а нарушитель освобожден от ответственности. Об этом снова напомнил ВС, разбирая довольно запутанное дело. И хоть речь идет о конкретном случае, но все решения ВС - это некий пример того, как должны рассматриваться подобные дела судьями.

Даже если бы водитель перебрался с переднего сиденья на заднее, дописки в протоколе не допустимы. Фото: Сергей Михеев/РГ

Некоего Калашова обвинили в том, что он управлял автомобилем, будучи лишенным прав. Суд назначил ему 150 часов обязательных работ. Прав же он был лишен за отказ от прохождения медосвидетельствования. И, по его показаниям, права сдал, как и положено. Однако Калашов утверждает, что за рулем не сидел, а лежал на заднем сиденье. Мол, его гражданская жена везла его с больным зубом. Его гражданская жена это в суде подтвердила.

История совершенно запутанная еще и потому, что каждое процессуальное действие проделывали разные инспекторы. Один - машину остановил. По его показаниям в мировом суде, он видел, что за рулем мужчина.

Второй инспектор подошел к машине. Он в суде заявил, что видел, как водитель перелезает на заднее сидение, меняясь с пассажиром, при этом автомобиль раскачивается.

Оформлял протокол третий инспектор, который подъехал на место нарушения позже. И в суде он пояснил, что знает все со слов первых двух.

Такая чехарда инспекторского состава судью в тупик не поставила, Калашов был признан виновным. Даже несмотря на одну маленькую деталь. Копия протокола отличалась от оригинала. В ней не было объяснения и подписи Калашова. Не было его подписи и в графе о том, что права и обязанности ему разъяснены. Кроме того, не было и отметок инспектора об отказе от подписи. А это грубейшее процессуальное нарушение. Не раз из-за того, что нарушителю не были разъяснены его права и обязанности, дела прекращались.

Тем не менее в оригинале протокола эти отметки и объяснения самого обвиняемого чудесным образом появляются. Чем не фальсификация? И как же на это реагирует судья? Мировой - никак. А судья второй инстанции заявляет, что раз слова инспектора о том, что Калашову его права разъяснены, признаны достоверным доказательством, то и протокол - достоверное доказательство. Объективных доказательств, что записи в оригинале протокола были сделаны позже - нет, считает судья второй инстанции. А также признает слова инспекторов достоверными, поскольку не видит оснований в них сомневаться. С такой точкой зрения соглашается кассационный суд.

Право на защиту требует, чтобы обвиняемому была предоставлена адекватная и надлежащая возможность оспорить показания свидетеля

Однако Верховный суд посчитал иначе. Копия и оригинал протокола должны быть идентичны. Но ни один из судов не проверил, почему эти документы отличаются друг от друга, и не дал оценки этому факту. Может, конечно, сам Калашов подделал свою копию. Но этого никто не устанавливал. А может, оригинал протокола был исправлен позже без ведома обвиняемого.

Судья районного суда процитировал показания инспекторов из решения мирового суда, однако их самих для дачи показаний не вызывал. И причин отличия документа от его копии не выяснял.

Версию самого Калашова, а также его гражданской жены районный суд и вовсе не проверял, решив, что их словам просто не стоит доверять.

Между тем в деле есть протокол об отстранении Калашова от управления, который составлялся в присутствии двух понятых. Судья районного суда мог вызвать понятых и допросить их, чтобы проверить доводы привлекаемого к ответственности. Но не сделал этого.

"Согласно позиции Европейского суда по правам человека, прежде чем признать лицо виновным, все доказательства должны быть изучены судом в его присутствии в ходе публичного заседания с целью обеспечения состязательности процесса. Право на защиту требует, чтобы обвиняемому была предоставлена адекватная и надлежащая возможность оспорить показания свидетеля и произвести его допрос. Иное признается нарушением права на справедливое судебное разбирательство", - указал Верховный суд.

Поэтому ВС отменил решения районного суда и кассационной инстанции как вынесенные с существенными нарушениями процессуальных требований. А дело вернул на новое рассмотрение в районный суд. В общем, никаких "нет оснований не доверять". Только полная проверка доводов, обстоятельств, документов и фактов.