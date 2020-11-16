Nissan рассказал подробности о новом Qashqai, который вновь изменит мир

Кроссовер нового поколения проходит цикл дорожных испытаний в Европе, в свете скорой премьеры компания Nissan решила рассказать подробности о грядущей новинке.

Nissan Qashqai - первая модель бренда в Европе, которая создана на новой версии модульной платформы CMF-C. В компании говорят, что при проектировании Qashqai важно было сохранить пропорции текущего поколения, потому что "они являются "правильными" и ключевыми для достижения успеха".

В конструкции кузова применены новые виды высокопрочной стали и материалов, которые позволили увеличить прочность и снизить массу автомобиля на 60 кг: крышка багажника сделана из композитов, двери, капот и передние крылья изготовлены из алюминия.

Благодаря новой платформе возросла жёсткость на кручение: "это позволяет подвеске работать эффективнее, обеспечивать точную реакцию на рулевое управление", - объясняют в Nissan.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Известно, что новый Qashqai получит модернизированные стойки McPherson спереди и сзади, версии с 19-дюймовыми колёсами и системой полного привода получат сзади торсионную балку, кроссоверы 4х4 с 20-дюймовыми колёсами - многорычажку.

На выбор европейским клиентам предложат два варианта силовых установок: турбированный бензиновый двигатель 1.3 литра с 12-вольтным стартер-генератором (умеренный гибрид). Мотор будет представлен в двух вариантах мощности, подробности появятся ближе к выходу модели на рынок. Второй тип силовой установки - e-Power: в движение колёса приводятся электродвигателем, а компактный ДВС имеет лишь функцию генератора.

Nissan Qashqai третьей генерации получит светодиодные фары нового поколения с 12 отдельными пучками, которые отключаются и активируются в зависимости от дорожной ситуации. Также кроссовер будет доступен с последней версией комплекса ассистентов Nissan ProPilot.

В компании сообщили, что "новый Nissan Qashqai готовится к выпуску весной 2021 года".