Обновление MacOS Big Sur "убило" ноутбуки

Вышедшее на днях обновление операционной системы от Apple, MacOS Big Sur, превратило некоторые ноутбуки в "кирпичи".

Как сообщает портал Macrumors, владельцы 13-дюймовых MacBook Pro, выпущенных в конце 2013 и середине 2014 года заявили о том, что во время установки новой версии ОС их устройства перестали работать. Ноутбуки зависли с черным экраном. Сделать так, чтобы они работали, не помогла ни комбинация клавиш для перезагрузки, ни запуск в безопасном режиме, ни попытки восстановить из через интернет.

"Проблемные" 13-дюймовые MacBook Pro вошли в список устройств, на которых официально поддерживается MacOS Big Sur. Один из комментаторов форума Reddit рассказал, что в техпомощи Apple ему посоветовали отнести ноутбук в ремонт.

Пока неясно, почему Big Sur превратила ноутбуки в "кирпичи". В любом случае, в Apple уже в курсе проблемы. Владельцам устройств 2013 и 2014 года выпуска пока стоит повременить с обновлением ОС - до того, как вопрос окончательно прояснится.