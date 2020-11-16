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16.11.2020 07:39
Рубрика: В мире

Поставки российской вакцины "Спутник V" в Венесуэлу начнутся в январе

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Поставки в Венесуэлу российской вакцины от коронавируса "Спутник V" начнутся в январе 2021 года. Об этом президенту Николасу Мадуро сообщила вице-президент Делси Родригес по итогам своей поездки в Москву.

Мадуро рассказал о ходе испытаний вакцины "Спутник V" в Венесуэле

В воскресенье она вернулась из России, где в том числе побывала в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и провела переговоры по поводу вакцины от COVID-19. "Хорошие результаты и новости для нашей страны: мы гарантируем производство вакцины в Венесуэле и поставки препарата начиная с января", - цитирует РИА Новости вице-президента.

Ранее Мадуро, комментируя поездку Родригес в Москву, выразил надежду, что с января по май Венесуэла получит 10 миллионов доз российской вакцины, кроме того, "Спутник V" будут производить на территории Венесуэлы. "Мы напряженно работаем над темой", - подчеркнул венесуэльский лидер.

Напомним, что сейчас Венесуэла принимает участие в испытаниях российской вакцины. Участвуют две тысячи волонтеров, в том числе сын Мадуро и его сестра.

В мире Южная Америка Венесуэла

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