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16.11.2020 16:13
Рубрика: Власть

Путин и Макрон обсудили по телефону Нагорный Карабах

Текст: Ксения Воронцова
Президент России Владимир Путин побеседовал по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, они обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
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"С учетом сопредседательства России и Франции в Минской группе ОБСЕ обстоятельно обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха", - сообщает пресс-служба Кремля.

Путин информировал об активных посреднических усилиях со стороны России, которые позволили остановить военные действия в Карабахе, а также о развертывании миротворческого контингента вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора. Отмечено, что трехстороннее заявление президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября выполняется, обстановка в регионе в целом стабилизировалась.

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Лидеры двух стран также подчеркнули важность решения неотложных гуманитарных вопросов, включая возвращение беженцев, обеспечение условий для нормальной жизни населения, восстановление инфраструктуры, сохранение христианских храмов и монастырей. Стороны выразили готовность к координации работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, Франции и США.

"В этой связи президент России сообщил о создании российского Центра гуманитарного реагирования", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Макрон в разговоре затронули некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере совместного противодействия террористической угрозе. Была дана положительная оценка переговорам главы МВД Франции Жеральда Дарманена с руководителями профильных российских ведомств, состоявшимся в Москве 11-12 ноября.

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