Россия создает центр гуманитарного реагирования для Карабаха

"Надеюсь, что мы уже не будем употреблять это словосочетание - "нагорнокарабахский конфликт", - заявил Владимир Путин на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха. Речь шла о помощи в возвращении к нормальной мирной жизни людям, пострадавшим в результате военных действий. Совместное заявление президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении позволило остановить кровопролитие, стабилизировать ситуацию. "Обстрелы и боестолкновения полностью прекращены", - констатировал Путин. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора развернут российский миротворческий контингент.

Но в районе Нагорного Карабаха возникли серьезные гуманитарные проблемы. "Число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боев превысило 4000 человек, раненых свыше 8000", - сказал президент. Количество беженцев исчисляется десятками тысяч, разрушена гражданская инфраструктура, многие культурные объекты. "В целях помощи жителям региона в решении самых насущных проблем считаю необходимым создать Межведомственный центр гуманитарного реагирования", - объявил Путин. В его работе будут задействованы ресурсы минобороны, МЧС, МИД, пограничной службы, других ведомств.

Центр займется оперативным сопровождением процесса возвращения беженцев, взаимодействием с госорганами Азербайджана и Армении по восстановлению гражданской инфраструктуры, координацией работы госструктур и общественных организаций по оказанию гуманитарной помощи жителям пострадавших районов, оказанием помощи правительственным органам Азербайджана и Армении - в налаживании взаимодействия с международными гуманитарными организациями и между собой, если они в этом нуждаются.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил, что на территории Нагорного Карабаха и Лачинского коридора развертывается российский миротворческий контингент численностью 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобилей и спецтехники. Его основа - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Путин подчеркнул важность сохранности христианских храмов в районах, возвращаемых Азербайджану

Взят под контроль Лачинский коридор, подразделения миротворцев вошли в Степанакерт, вдоль линии соприкосновения сторон развернуто 12 наблюдательных постов, которые круглосуточно мониторят обстановку. Установлены прямые каналы связи с оборонными ведомствами Азербайджана и Армении - продолжается уточнение параметров миротворческой операции, заявил Шойгу.

В субботу Путин снова провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Было отмечено, что режим прекращения огня соблюдается, обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная. В беседе с Ильхамом Алиевым российский лидер подчеркнул важность сохранности и работы христианских храмов и монастырей в районах, которые возвращаются Азербайджану, и Алиев заверил, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона.

Официально

Президент своим указом наградил орденами Мужества экипаж сбитого Азербайджаном Ми-24: старшего лейтенанта Владислава Грязина, майора Юрия Ищука (посмертно), старшего лейтенанта Романа Федину (посмертно).