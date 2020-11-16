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16.11.2020 18:46
Рубрика: Культура

Большой театр заново продаст билеты на спектакли

Текст: Наталья Лебедева
Большой театр принял решение заново открыть продажу билетов на спектакли, запланированные на время действия новых ограничений - с 27 ноября по 15 января. Ранее купленные билеты будут недействительны, зрителям придется их сдать.
Фото: Татьяна Белякова/ТАСС Фото: Татьяна Белякова/ТАСС
Фото: Татьяна Белякова/ТАСС

По словам генерального директора Большого театра Владимира Урина, это единственный вариант избежать коллапса при входе и скандалов со зрителями. Ранее билеты продавались из расчета - 50 процентов занятых мест в зале, а новый приказ Минкультуры РФ требует ограничить количество зрителей до 25 процентов.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
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"На спектакли, обозначенные в афише с 27 ноября по 15 января, мы начнем продавать билеты заново. А у нас практически на все спектакли и ноября, и декабря билеты проданы с учетом заполняемости зала 50 процентов, как это было ранее положено. Единственный выход, который есть - это сдача всех билетов на все спектакли. Это достаточно серьезная процедура, и нам потребуется время, чтобы ее осуществить", - рассказал Урин ТАСС.

Он отметил, что театр еще весной отработал схему возврата средств за сданные билеты, так что проблем с этим не возникнет. Тем, кто покупал электронные билеты, деньги вернутся на карточку автоматически. Остальным, а это около 15-20 процентов зрителей, придется обратиться в кассы театра. "Чтобы нам не создавать в условиях пандемии очередей, мы все это распишем по времени, чтобы люди в достаточно большой промежуток времени могли прийти и спокойно эти билеты сдать в кассе", - пояснил он.

Также Владимир Урин обратился к зрителям с просьбой доверять только информации, размещенной на официальном сайте театра. "Там будет график продажи билетов, информация о том, как удобнее сдать билеты, особенно те, что были куплены в кассе. Точно так же на сайте будет вывешен и график продажи билетов", - рассказал он.

По его словам, 25 процентов от вместимости зала - это 354 человека на Исторической сцене и 224 на Новой. Изменится и рассадка в зале, но при этом сохранятся места во всех секторах и во всех ценовых категориях.

Отдельный больной вопрос - повышение цен на билеты. "Мы повышать цены не будем, предельные цены останутся прежними, - заверил Урин. - Хотя, конечно, мы вынуждены будем изменить внутреннюю распоясовку зрительного зала на эти 354 и 224 места".

Судьба новогодних "Щелкунчиков" пока не решена. Но как только решение будет принято, информация о порядке сдачи и приобретении билетов сразу же появится на сайте театра.

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