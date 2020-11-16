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16.11.2020 03:00
Рубрика: Экономика

Названы вакансии с зарплатой 300-400 тысяч рублей в месяц

Текст: Алексей Дуэль
Эксперты рынка труда предупреждают: найти работу в ноябре намного проще, чем в последний месяц года. Когда наступает время закрытия сделок и проектов, подготовки к праздникам и предстоящим каникулам, у начальников обычно просто не доходят руки до найма специалистов. Поэтому все спешат закрыть вакансии еще в ноябре. Портал SuperJob выбрал для "Российской газеты" наиболее интересные предложения о работе, которые сейчас есть в их базе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В столице самые востребованные специалисты - люди из IT и управленцы.​ Разработчики, владеющие Java, C++ и Node.js, могут претендовать на ставки в 250-300 тысяч рублей в месяц. Директору службы технического заказчика обещают платить от 350 тысяч рублей в месяц, финансовому директору - от 200 тысяч рублей.

Фото: Gettyimages
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В Петербурге сложилась острая нехватка директоров. Так, директора по производству ищут на 400 тысяч рублей в месяц, а его коллегу в дорожно-строительную компанию - на 300 тысяч рублей в месяц. Региональный директор по продажам может получать в северной столице 350 тысяч рублей в месяц, а коммерческий директор - 200 тысяч рублей.

Разного рода руководители и мастера IT нужны во всех регионах, и тем, и другим готовы предлагать хорошие деньги: начальные суммы заработка по всем вакансиям превышают 100 тысяч рублей в месяц.

Из других интересных предложений: во Владивостоке ищут главного маркшейдера на зарплату в 150-180 тысяч рублей в месяц. В Воронеже нужны дизайнер-конструктор (120 тыс. рублей) и руководитель отдела массового отбора персонала (100 тыс. рублей). В Казани шеф-повар может претендовать на 60 тысяч рублей, а руководитель группы клиентского опыта и обслуживания на 52 тысячи рублей ежемесячно. Сварщик-аргонщик в Красноярске будет получать по 65 тысяч рублей в месяц. Маляр по металлу требуется в Омске на 70-85 тысяч рублей в месяц. Пермь готова предложить медсестре-администратору оклад в 50 тысяч рублей.​

По мнению экспертов рынка труда, при всех особенностях этого года найти работу по профессии вполне реально, причем по времени этот процесс не должен растянуться больше, чем на пару месяцев. Возможно, придется чуть уступить в желаемой зарплате или еще каких-то нюансах. Но никакая пандемия не может быть уважительной причиной того, что профессионалы сидят без дела, считают они.

В регионах Экономика Работа Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Сибирь ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург ДФО Приморский край Владивосток ЦФО Воронежская область Воронеж ПФО Татарстан Казань

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