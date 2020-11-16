Почти 300 медорганизаций Москвы используют искусственный интеллект

В Москве активно используется искусственный интеллект для диагностики различных заболеваний по результатам рентгенологических исследований. Он стал одной из первых открытых городских инициатив по вовлечению инновационных компаний в создание и внедрение высокотехнологичных сервисов в социальной сфере - на сегодня 21 компания предложила 38 сервисов в области искусственного интеллекта (ИИ). В проекте участвуют почти 300 медорганизаций города, более 500 врачей-рентгенологов оценивают работу новых инструментов и дают обратную связь. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Год назад мы начали эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в систему столичного здравоохранения. Наша цель - увеличить точность диагностики и снизить нагрузку на персонал. Мы пошли по модели открытых инноваций, то есть мы сами не разрабатываем системы компьютерного зрения, а вовлекаем разработчиков, прорабатываем сценарии применения этих систем в клинической практике, интегрируем эти решения с нашим сервисом ЕРИС ЕМИАС, далее проверяем сервисы на точность и необходимый функционал по специальной методике - и доводим проверенные и удовлетворяющие нашим требованиям сервисы до интерфейса врача", - сказала Ракова.

"Сегодня в эксперименте принимает участие 21 компания, которые уже предложили 38 сервисов в области искусственного интеллекта. Мы планируем сделать использование технологий искусственного интеллекта нормой для городского здравоохранения. Уже сегодня в среднем при помощи ИИ-технологий обрабатывается около 4,5 тысячи лучевых исследований в день", - отметила она.

В медицинских организациях искусственный интеллект, интегрированный в радиологический информационный сервис ЕМИАС, анализирует несколько видов лучевых исследований - компьютерную томографию, рентгенодиагностику, маммографию и флюорографию. Эти исследования применяются для диагностики пневмонии, рака легкого и других легочных патологий, рака молочной железы и для выявления COVID-19.

Подробностями проводимых исследований поделился директор Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов. "Сегодня все врачи, которые используют в своей работе результаты рентгенологических исследований, получают как оригинальные изображения, так и изображения, обработанные с помощью искусственного интеллекта. Снимки поступают в базу спустя несколько минут после того, как были сделаны. База включает миллионы изображений и постоянно пополняется", - заявил он.

"Инструменты автоматизации позволяют значительно снизить степень рутинной нагрузки на врача, помогают в обнаружении неочевидных деталей, выступают как дополнительный гарант защиты от ошибки. В конечном итоге это позволяет повысить качество диагностики, выявлять заболевания на ранней стадии, что способствует улучшению эффективности терапии", - подчеркнул Морозов.

Как отмечают специалисты, такой подход особенно актуален при большом потоке исследований, например в условиях сезонных всплесков заболеваний или при реализации скрининговых программ.