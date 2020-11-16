Почти 300 медорганизаций Москвы используют искусственный интеллект

Новости

В КЧР из-за COVID-19 школы перешли на дистанционное обучение 10:39
Military Watch оценил установку лазера на МиГ-35 10:30
Нижегородский СК проверят данные об особняке полицейского за 60 миллионов 10:27
Российский прокат с отрывом возглавила комедия "Непосредственно Каха" 10:23
Москва увеличит финансирование высокотехнологичной медпомощи 10:18
Вышел трейлер комедии по рассказам Зощенко "Про Лёлю и Миньку" 10:13
Вышел трейлер драмы Стивена Содерберга "Пусть говорят" с Мерил Стрип 10:06
Видео: американец испытал советские разрывные патроны 10:06
В Хабаровском крае блогера заподозрили в убийстве мужчины 10:03
МИД: Москва выражает соболезнования в связи с кончиной главы МИД Сирии 10:01
"Космические войска" со Стивом Кареллом продлены на второй сезон 09:58
Цена нефти Brent поднялась выше 43 долларов за баррель 09:58
Операторов связи могут обязать установить антимошеннические системы 09:57
Умер актер из "Моей прекрасной няни" и "Папиных дочек" Юрий Черкасов 09:50
Банки попросили ЦБ ускорить обмен данными о подозрительных операциях 09:46
Москва выделит деньги на бесплатную для горожан вакцину от коронавируса 09:44
Глава МОК вручил Синдзо Абэ орден 09:44
Телефонный мошенник выманил у пенсионера 50 тысяч рублей 09:40
Более 2,5 тысячи КТ-исследований провели в резервных ковид-госпиталях Москвы 09:38
Бах и Суга выразили решимость провести Олимпиаду в 2021 году 09:26
Оперштаб: Еще 4244 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:16
Петр Бирюков: В Москве отремонтировали восемь набережных 08:33
Составлен рейтинг регионов РФ по доступности покупки автомобилей 08:27
Поставки российской вакцины "Спутник V" в Венесуэлу начнутся в январе 07:39
Врач предупредил о частой ошибке лечения COVID-19 на дому 07:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
16.11.2020 10:09
Рубрика: Общество

Почти 300 медорганизаций Москвы используют искусственный интеллект

Текст: Любовь Проценко

В Москве активно используется искусственный интеллект для диагностики различных заболеваний по результатам рентгенологических исследований. Он стал одной из первых открытых городских инициатив по вовлечению инновационных компаний в создание и внедрение высокотехнологичных сервисов в социальной сфере - на сегодня 21 компания предложила 38 сервисов в области искусственного интеллекта (ИИ). В проекте участвуют почти 300 медорганизаций города, более 500 врачей-рентгенологов оценивают работу новых инструментов и дают обратную связь. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Искусственный интеллект поможет диагностировать коронавирус

"Год назад мы начали эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в систему столичного здравоохранения. Наша цель - увеличить точность диагностики и снизить нагрузку на персонал. Мы пошли по модели открытых инноваций, то есть мы сами не разрабатываем системы компьютерного зрения, а вовлекаем разработчиков, прорабатываем сценарии применения этих систем в клинической практике, интегрируем эти решения с нашим сервисом ЕРИС ЕМИАС, далее проверяем сервисы на точность и необходимый функционал по специальной методике - и доводим проверенные и удовлетворяющие нашим требованиям сервисы до интерфейса врача", - сказала Ракова.

"Сегодня в эксперименте принимает участие 21 компания, которые уже предложили 38 сервисов в области искусственного интеллекта. Мы планируем сделать использование технологий искусственного интеллекта нормой для городского здравоохранения. Уже сегодня в среднем при помощи ИИ-технологий обрабатывается около 4,5 тысячи лучевых исследований в день", - отметила она.

В медицинских организациях искусственный интеллект, интегрированный в радиологический информационный сервис ЕМИАС, анализирует несколько видов лучевых исследований - компьютерную томографию, рентгенодиагностику, маммографию и флюорографию. Эти исследования применяются для диагностики пневмонии, рака легкого и других легочных патологий, рака молочной железы и для выявления COVID-19.

Подробностями проводимых исследований поделился директор Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов. "Сегодня все врачи, которые используют в своей работе результаты рентгенологических исследований, получают как оригинальные изображения, так и изображения, обработанные с помощью искусственного интеллекта. Снимки поступают в базу спустя несколько минут после того, как были сделаны. База включает миллионы изображений и постоянно пополняется", - заявил он.

Медведев призвал государство не бояться искусственного интеллекта

"Инструменты автоматизации позволяют значительно снизить степень рутинной нагрузки на врача, помогают в обнаружении неочевидных деталей, выступают как дополнительный гарант защиты от ошибки. В конечном итоге это позволяет повысить качество диагностики, выявлять заболевания на ранней стадии, что способствует улучшению эффективности терапии", - подчеркнул Морозов.

Как отмечают специалисты, такой подход особенно актуален при большом потоке исследований, например в условиях сезонных всплесков заболеваний или при реализации скрининговых программ.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств еще на год
ЦИК: Санду лидирует на выборах главы Молдавии
SpaceX совершила второй пилотируемый запуск Crew Dragon к МКС
Страны Азии создали крупнейшую зону свободной торговли
Ученые обнаружили способные подавлять COVID-19 растительные продукты
Что запрещено выбрасывать в контейнер с бытовым мусором
Почему важно помнить о Нюрнбергском процессе