Под Владимиром из сошедшего с рельсов поезда разлился мазут

МЧС сообщило о разливе дизельного топлива из цистерн грузового поезда, сошедшего с рельсов на станции Новки-1 во Владимирской области.

- На месте аварии обнаружен разлив неизвестного вещества, предположительно дизтоплива, - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация по ЧП уточняется. По данным спасателей, с рельсов сошло 12 цистерн, при этом пострадал человек, он находится в тяжелом состоянии.

Приволжское управление СК РФ на транспорте сообщает о сходе 30 вагонов из 54 имевшихся в грузовом поезде № 2617, но, по сведениям следователей, предварительно пострадавших нет.

Ведомство начало проверку обстоятельств аварии.