Пострадавший при сходе вагонов под Владимиром умер в машине "скорой"

Мужчина, пострадавший при сходе вагонов с рельсов во Владимирской области, умер в машине скорой помощи.

"Пострадавший железнодорожник погиб. Он в скорой помощи умер, не довезли его. Обходчик, путеец, 45 лет", - цитирует РИА Новости дежурного ЕДДС Камешковского района.

Авария произошла 16 ноября в третьем часу дня вблизи города Коврова. По информации Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, на 238-м километре перегона Камешки - Новки с рельсов сошли 30 из 54 грузовых вагонов с мазутом грузового поезда №2617.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следователей и криминалистов. Обстоятельства ЧП выясняются.

На 238-й километр управление Горьковской железной дороги направило два восстановительных поезда. Для координации работ по ликвидации последствий схода в ОАО "РЖД" создан оперативный штаб.