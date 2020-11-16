Томские врачи удалили у пациентки 8-килограммовую опухоль

Томские медики удалили у 72-летней пациентки гигантскую кисту яичника. Из-за лишнего веса пенсионерка длительное время не замечала растущую опухоль.

Сложная операция успешно прошла в гинекологическом отделении роддома имени Семашко. Обратившаяся за помощью к медикам пенсионерка имела ряд серьезных сопутствующих заболеваний: ишемическая болезнь сердца, патология сосудов, спаечная болезнь брюшной полости. Помимо этого она страдала ожирением третьей степени.

- Огромная опухоль сдавливала органы брюшной полости и причиняла значительные неудобства организму. Пациентка еле ходила, - рассказал "РГ" заведующий гинекологическим отделением роддома, профессор Алишер Махмутходжаев.

- Этот случай нельзя назвать рядовым. Учитывая особенности общего состояния пациентки и размеры опухоли, для проведения операции пригласили заведующего клиникой госпитальной хирургии СибГМУ Василия Скиданенко, - сообщает департамент здравоохранения Томской области.

Операция длилась более часа. Гигантскую кисту весом 8 килограммов полностью удалили. В настоящее время опухоль отправили на гистологическое исследование. По предварительным данным, она доброкачественная. Пенсионерка чувствует себя удовлетворительно и идет на поправку.

Томским гинекологам ежегодно приходится оперировать 4-5 женщин по поводу гигантских новообразований. В 2018 году врачи удалили у молодой женщины опухоль весом в 22 килограмма. Пациентка страдала от фибромиомы матки почти десять лет. Растущая опухоль заставляла практически весь организм работать на себя за счет колоссального количества кровеносных сосудов, окутывающих и питающих ее. В спасении больной принимали участие более 10 врачей различных специальностей. После операции пациентка похудела до 38 кг, но молодой организм быстро компенсировал функции всех пострадавших жизненно важных органов.

А самая большая опухоль яичников, которую пришлось удалять томским медикам, весила почти 40 килограммов. Пациентка жила в селе и не посещала гинеколога. Врачи еще раз напоминают о важности ежегодных профилактических осмотров.