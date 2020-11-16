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16.11.2020 10:04
Рубрика: Происшествия

В Омске врач-терапевт выпал из окна 11-го этажа

Текст: Наталья Граф (Омск)

В Омске следственный комитет начал проверку по факту гибели 37-летнего врача-терапевта. Его тело обнаружили прохожие утром 12 ноября возле дома на улице Новороссийской.

В ярославской колонии осужденный выпал из окна

- По предварительным данным, мужчина упал с 11-го этажа, что подтверждается судебно-медицинским исследованием, - сообщила старший помощник руководителя СК РФ по Омской области Лариса Болдинова. - Телесные повреждения характерны для падения с высоты.

Известно, что погибший работал терапевтом в поликлинике города Ханты-Мансийска, но жил в Омске. При этом врач не проживал в доме, рядом с которым его нашли.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в СК.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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