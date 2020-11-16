Лаба стала четвертым леопардом, погибшим на Кавказе за 4 года

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе была разработана экспертами WWF России и ИПЭЭ РАН в 2005 году, рассказали в российском отделении "Фонда дикой природы". В 2013 году в центре реинтродукции, расположенном на территории Сочинского национального парка, родились первые котята. Всего было выпущено десять животных, рожденных в центре. Все они прошли специальную подготовку и сдали экзамены, доказав готовность к жизни в дикой природе. Часть зверей была выпущена на территории Кавказского заповедника, а часть - в Турмонский заказник, расположенный в Северной Осетии.

Вот как сложилась их судьба:

Самец Ахун выпущен в Кавказский заповедник 15 июля 2016 года, жив.

Самка Виктория выпущена в Кавказский заповедник 15 июля 2016 года. Через полтора года была поймана за воровством кур в абхазском селе Лыхны, возвращена в центр реинтродукции и повторно выпущена 28 декабря 2017 года, погибла в январе 2018 года.

Самец Килли выпущен в Кавказский заповедник 15 июля 2016 года, убит в январе 2019 года.

Самец Эльбрус выпущен на территории Северной Осетии 27 июля 2018 года. Вероятно, погиб под лавиной в 2019 году, спасатели не смогли добраться до передающего сигнал ошейника.

Самка Волна выпущена на территории Северной Осетии 27 июля 2018 года, жива.

Самец Артек выпущен 30 августа 2018 года на территории Северной Осетии, жив.

В августе 2020 года на волю выпустили еще четверых выпускников центра реинтродукции: самка Лаба и самец Кодор отправились осваивать Кавказский заповедник, а самка Агура и самец Баксан - Северную Осетию. Однако через три месяца вольной жизни Лаба погибла. Про "одноклассника" погибшей Кодора тоже информации немного: его ошейник перестал передавать сигналы на десятый день после выпуска. В конце октября группа по мониторингу леопардов сообщила, что Кодор "отметился" на одной из фотоловушек, на тот момент он был жив и здоров.

Погибшая Лаба была очень осторожным леопардом, рассказали в WWF России. Старалась держаться поблизости от места, в котором ее выпустили на волю. В месяц преодолевала по 50-60 км. Выяснить, что стало причиной ее смерти, предстоит членам созданной Минприроды комиссии.