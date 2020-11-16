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16.11.2020 14:00
Рубрика: Происшествия

В Архангельске экс-начальник регионального УФНС предстанет перед судом

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

В Архангельске направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального УФНС Сергея Родионова. Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере с вымогательством, а также злоупотреблении полномочиями.

Как сообщает СК региона, установлено два эпизода получения взяток через посредника. По данным обвинения, в 2019 году в Архангельске и Петербурге руководитель УФНС путем вымогательства получил от коммерческой организации в общей сложности 8,9 миллиона рублей. За эту взятку обвиняемый обещал снизить размер недоимки, пеней и штрафов, а также предоставить рассрочку по их выплате.

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После того как компания обжаловала действия налогового органа, руководитель дал подчиненным незаконное указание приостановить все операции по ее банковским счетам. Это парализовало работу организации, привело к долгам по зарплате и текущим платежам, полагает следствие. Ее директор был вынужден отозвать жалобу.

Кроме того, в ходе расследования был выявлен еще один давний коррупционный эпизод. По версии следствия, в 2013 году за взятку в размере 1,3 миллиона рублей обвиняемый помог другой компании избежать ответственности за налоговое правонарушение.

Год назад его задержали в одном из архангельских кафе при получении очередной части взятки. Уголовные дела были возбуждены по материалам РУФСБ и УМВД по Архангельской области. Необходимые мероприятия проводились во взаимодействии с центральным аппаратом ФНС России.

По информации прокуратуры области, в ходе предварительного следствия арестовано имущество обвиняемого на сумму более 91 миллиона рублей, в том числе недвижимость в Москве, Петербурге и Архангельске, а также денежные средства.

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