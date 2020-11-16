В Архангельске экс-начальник регионального УФНС предстанет перед судом

В Архангельске направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального УФНС Сергея Родионова. Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере с вымогательством, а также злоупотреблении полномочиями.

Как сообщает СК региона, установлено два эпизода получения взяток через посредника. По данным обвинения, в 2019 году в Архангельске и Петербурге руководитель УФНС путем вымогательства получил от коммерческой организации в общей сложности 8,9 миллиона рублей. За эту взятку обвиняемый обещал снизить размер недоимки, пеней и штрафов, а также предоставить рассрочку по их выплате.

После того как компания обжаловала действия налогового органа, руководитель дал подчиненным незаконное указание приостановить все операции по ее банковским счетам. Это парализовало работу организации, привело к долгам по зарплате и текущим платежам, полагает следствие. Ее директор был вынужден отозвать жалобу.

Кроме того, в ходе расследования был выявлен еще один давний коррупционный эпизод. По версии следствия, в 2013 году за взятку в размере 1,3 миллиона рублей обвиняемый помог другой компании избежать ответственности за налоговое правонарушение.

Год назад его задержали в одном из архангельских кафе при получении очередной части взятки. Уголовные дела были возбуждены по материалам РУФСБ и УМВД по Архангельской области. Необходимые мероприятия проводились во взаимодействии с центральным аппаратом ФНС России.

По информации прокуратуры области, в ходе предварительного следствия арестовано имущество обвиняемого на сумму более 91 миллиона рублей, в том числе недвижимость в Москве, Петербурге и Архангельске, а также денежные средства.