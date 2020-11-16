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16.11.2020 19:30
Рубрика: Происшествия

Кущевский передел

На Кубани за мошенничество с бывшими землями Цапков вынесен приговор отставному полковнику полиции
Текст: Татьяна Павловская ("Российская газета", Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8312)
Спустя 10 лет после прогремевшей на всю страну кровавой драмы в станице Кущевской на Кубани продолжается передел цапковской империи. Битва идет за землю, контроль над которой стремятся взять бывшие соратники, а также последователи бандитов. В зоне их интересов оказался не только Кущевский, но и соседние районы Кубани, в том числе Ленинградский, где на гражданскую жену главаря ОПГ Сергея Цапка Анжелу-Марию Цапок было оформлено крупное хозяйство. Оно уже давно сменило хозяев, однако призрак Цапков продолжает витать над этими землями.
Потерпевшие от действий Кучмы вместе со своим адвокатом Сергеем Филимоновым (в центре) уже два года пытаются добиться отправки по этапу своего обидчика. Фото: Владимир Аносов Потерпевшие от действий Кучмы вместе со своим адвокатом Сергеем Филимоновым (в центре) уже два года пытаются добиться отправки по этапу своего обидчика. Фото: Владимир Аносов
Потерпевшие от действий Кучмы вместе со своим адвокатом Сергеем Филимоновым (в центре) уже два года пытаются добиться отправки по этапу своего обидчика. Фото: Владимир Аносов

Летом прошлого года за аферы с ними Ленинградский районный суд приговорил к 2,5 года колонии отставного полковника Геннадия Кучму: он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (ч. 4, ст. 159 УК РФ).

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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В Ленинградском районе Геннадий Кучма человек заметный. В свое время он возглавлял налоговую полицию, потом курировал борьбу с оргпреступностью. То есть по долгу службы должен был противостоять проникновению бандитских элементов на подведомственную ему территорию. Однако полковник был занят другими делами, из-за которых, по словам местных предпринимателей, за ним утвердилось прозвище Гена-пылесос. Уйдя в отставку, он устроился работать на предприятие, ранее принадлежавшее семейному клану Цапков. И продолжил "работу с паями", начатую Анжелой-Марией Цапок.

Как мы писали (см. "РГ" "По следам Цапков" от 21.08.2019 года), в свое время она обманом завладела свидетельствами о праве собственности на 100 гектаров земли, но переоформить их на себя не успела из-за ареста гражданского супруга. Геннадий Кучма, став заместителем директора фирмы, ранее принадлежавшей Цапкам, решил завершить аферу, причем участки он оформлял на собственного отца. Еще в 2015 году суд, куда обратились обманутые пайщики, признал эти сделки незаконными.

Однако полковника это не остановило. Для отмены этого решения полковник потратил массу времени и сил, дошел до Верховного суда РФ, но и там потерпел фиаско. Зато заявление пайщиков послужило основанием для возбуждения уголовного дела. Резонансный процесс продолжался долго, но, как мы писали, завершился в итоге обвинительным приговором и взятием полковника под стражу. Полковник не сдавался. Кассационная инстанция вернула уголовное дело в краевой суд, откуда оно снова ушло в Ленинградский районный суд. Геннадий Кучма добивался полного оправдания. Мошенниками он называл потерпевших, уверяя, что это не он, а они обманным путем завладели чужими деньгами.

Повторное разбирательство заняло год и четыре месяца. Потерпевшие ходили в суды, как на работу. Не все из них дожили до повторного приговора с тем же результатом - подсудимый Кучма получил 2,5 года колонии. Но поскольку после первого приговора он по этапу так и не отправился, отбывая назначенное наказание в СИЗО, где год идет за полтора, то ему осталось сидеть всего четыре месяца. Может, именно ради этого адвокаты подсудимого так усердно добивались пересмотра дела?

Фото: Станислав Савельев / РИА Новости
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- Не могу понять, на что они рассчитывали, - говорит потерпевшая Елена Юрова. - Как можно говорить о невиновности человека, который обманывал инвалидов, как это произошло с моими родителями. Ведь оба они ушли из жизни по его вине. Отец умер от инфаркта, когда Кучма упрятал меня за решетку, чтобы отнять бизнес - газовую заправку, а у родителей - паи. Отец умер практически сразу после моего ареста, а маму удар хватил. После второго инсульта она даже говорить не могла, не то что подписывать какие-то бумаги. И как раз в это время Кучма оформил их паи на своего отца. Свидетелем выступала сотрудница соцзащиты. На суде она подтвердила, что за девять с лишним гектаров земли он передал 100 тысяч рублей, а в МФЦ указал, что якобы заплатил 440 тысяч. Суд, куда в интересах мамы обратилась прокуратура, отменил эту сделку. После этого пошли иски от других потерпевших от действий Кучмы, а затем возбудили уголовное дело. Кстати, в течение всего судебного процесса он не скрывал негативного к нам отношения, угрожая даже из-за решетки. Мы теперь опасаемся, что он возьмется за старое, когда выйдет на свободу: покровителей у него много.

Отставной полковник до самого конца не терял надежды, что его оправдают. Но - увы. Похоже, ему с клеймом "мошенник" придется смириться.

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