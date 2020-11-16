Спустя 10 лет после прогремевшей на всю страну кровавой драмы в станице Кущевской на Кубани продолжается передел цапковской империи. Битва идет за землю, контроль над которой стремятся взять бывшие соратники, а также последователи бандитов. В зоне их интересов оказался не только Кущевский, но и соседние районы Кубани, в том числе Ленинградский, где на гражданскую жену главаря ОПГ Сергея Цапка Анжелу-Марию Цапок было оформлено крупное хозяйство. Оно уже давно сменило хозяев, однако призрак Цапков продолжает витать над этими землями.

Летом прошлого года за аферы с ними Ленинградский районный суд приговорил к 2,5 года колонии отставного полковника Геннадия Кучму: он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (ч. 4, ст. 159 УК РФ).

В Ленинградском районе Геннадий Кучма человек заметный. В свое время он возглавлял налоговую полицию, потом курировал борьбу с оргпреступностью. То есть по долгу службы должен был противостоять проникновению бандитских элементов на подведомственную ему территорию. Однако полковник был занят другими делами, из-за которых, по словам местных предпринимателей, за ним утвердилось прозвище Гена-пылесос. Уйдя в отставку, он устроился работать на предприятие, ранее принадлежавшее семейному клану Цапков. И продолжил "работу с паями", начатую Анжелой-Марией Цапок.

Как мы писали (см. "РГ" "По следам Цапков" от 21.08.2019 года), в свое время она обманом завладела свидетельствами о праве собственности на 100 гектаров земли, но переоформить их на себя не успела из-за ареста гражданского супруга. Геннадий Кучма, став заместителем директора фирмы, ранее принадлежавшей Цапкам, решил завершить аферу, причем участки он оформлял на собственного отца. Еще в 2015 году суд, куда обратились обманутые пайщики, признал эти сделки незаконными.

Однако полковника это не остановило. Для отмены этого решения полковник потратил массу времени и сил, дошел до Верховного суда РФ, но и там потерпел фиаско. Зато заявление пайщиков послужило основанием для возбуждения уголовного дела. Резонансный процесс продолжался долго, но, как мы писали, завершился в итоге обвинительным приговором и взятием полковника под стражу. Полковник не сдавался. Кассационная инстанция вернула уголовное дело в краевой суд, откуда оно снова ушло в Ленинградский районный суд. Геннадий Кучма добивался полного оправдания. Мошенниками он называл потерпевших, уверяя, что это не он, а они обманным путем завладели чужими деньгами.

Повторное разбирательство заняло год и четыре месяца. Потерпевшие ходили в суды, как на работу. Не все из них дожили до повторного приговора с тем же результатом - подсудимый Кучма получил 2,5 года колонии. Но поскольку после первого приговора он по этапу так и не отправился, отбывая назначенное наказание в СИЗО, где год идет за полтора, то ему осталось сидеть всего четыре месяца. Может, именно ради этого адвокаты подсудимого так усердно добивались пересмотра дела?

- Не могу понять, на что они рассчитывали, - говорит потерпевшая Елена Юрова. - Как можно говорить о невиновности человека, который обманывал инвалидов, как это произошло с моими родителями. Ведь оба они ушли из жизни по его вине. Отец умер от инфаркта, когда Кучма упрятал меня за решетку, чтобы отнять бизнес - газовую заправку, а у родителей - паи. Отец умер практически сразу после моего ареста, а маму удар хватил. После второго инсульта она даже говорить не могла, не то что подписывать какие-то бумаги. И как раз в это время Кучма оформил их паи на своего отца. Свидетелем выступала сотрудница соцзащиты. На суде она подтвердила, что за девять с лишним гектаров земли он передал 100 тысяч рублей, а в МФЦ указал, что якобы заплатил 440 тысяч. Суд, куда в интересах мамы обратилась прокуратура, отменил эту сделку. После этого пошли иски от других потерпевших от действий Кучмы, а затем возбудили уголовное дело. Кстати, в течение всего судебного процесса он не скрывал негативного к нам отношения, угрожая даже из-за решетки. Мы теперь опасаемся, что он возьмется за старое, когда выйдет на свободу: покровителей у него много.

Отставной полковник до самого конца не терял надежды, что его оправдают. Но - увы. Похоже, ему с клеймом "мошенник" придется смириться.