Старпому взорвавшегося танкера "Генерал Ази Асланов" предъявлено обвинение

В ходе расследования по делу о взрыве на танкере "Генерал Ази Асланов" предъявлено обвинение старшему помощнику капитана этого судна. По мнению следователей, именно он должен был отвечать за безопасность зачистки остатков горючего, которое танкер перевозил ранее. Как сообщили в понедельник в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, мужчина не проконтролировал ход работ и допустил к ним практиканта.

- В рамках расследования уголовного дела установлено, что на борту танкера "Генерал Ази Асланов", следовавшего из нейтральных вод Черного моря в порт Ростов-на-Дону, члены экипажа под руководством обвиняемого, производили работы по зачистке танков от остатков груза "Нафта", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, старпом нарушил правила техники безопасности на судах, а также ряд должностных инструкций. Для работ по очистке не подготовили технологическую карту, в которой была бы прописана безопасная процедура мойки танков (резервуаров - прим. ред.) от "Нафты". Концентрацию загазованности также должен был оценить старший помощник капитана, но не сделал этого. Ко всему прочему, допущенный к чистке практикант вообще не должен был привлекаться к работе.

Следователи уже назначили ряд экспертиз. Также они опросили очевидцев и провели несколько обысков. Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц". По этой статье обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, 24 октября 2020 года на борту танкера "Генерал Ази Асланов" произошел взрыв. На судне, направлявшемся в порт Ростов-на-Дону, воспламенилась взрывоопасная смесь, оставшаяся после перевозки груза. Три человека погибли, десятерых удалось эвакуировать в ходе спасательной операции. Поврежденный танкер отбуксировали на якорную стоянку, где смогли отрезать часть конструкций, мешавших ходу.