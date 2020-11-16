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16.11.2020 04:29
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре рассказали о непогоде в ряде российских регионов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ближайшие дни ряд регионов страны ожидает непогода. В Ростовской области и в Сочи выпадет снег, а в Воронежской и Белгородской областях - дороги заметет метель. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Фото: iStock
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"Новая неделя в Ростовской области начнется с дождя и мокрого снега. Такая же погодная картина будет и в Сочи. Сильный дождь и мокрый снег пройдут в республиках Северного Кавказа, а в районе Новороссийска в середине недели будет сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду", - цитирует РИА Новости научного руководителя службы Романа Вильфанда.

Ухудшится погода и в северо-западных регионах России. В середине недели в Новгородской, Ленинградской областях и Карелии синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, а также усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях, которые ожидают россиян на этой неделе. На юге европейской территории сильно похолодает, а на азиатской части страны, напротив, температура окажется выше климатической нормы на 12-20 градусов.

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