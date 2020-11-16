В Симферополе сократят время подачи воды

С 17 ноября в Симферополе ужесточается график подачи воды, что объясняется критическим истощением запасов в Симферопольском и Партизанском водохранилищах. Об этом говорится в сообщении госпредприятия "Вода "Крыма".

Чтобы избежать забора воды из так называемых "мертвых объемов", во вторник, среду и четверг вода будет подаваться с 06-00 до 08-00 и с 18-00 до 20-00, а в пятницу, субботу, воскресенье - с 18-00 до 22-00. График подачи в понедельник будет определен позже, в процессе тестирования.

При этом в понедельник утром руководитель ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов сообщил об увеличении объемов подачи в столицу Крыма с артезианских скважин до 80 тысяч кубометров в сутки.

- Запущены в работу первые два дополнительных насоса на скважинах в Веселом и Жаворонках, - рапортовал он на заседании штаба по водоснабжению. - С пуском еще двух насосов на этой неделе Симферополь с западного направления сможет получать более 80 тысяч кубов воды в сутки.

Глава Крыма Сергей Аксенов еще в конце октября допускал ужесточение графика подачи воды до четырех часов в сутки, но такой график, заверил он - самый худший из возможных сценариев, и дальнейшего ограничения не будет.