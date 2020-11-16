Составлен рейтинг регионов РФ по доступности покупки автомобилей

Каждая четвертая семья в России может купить новый недорогой автомобиль, но средняя по цене машина доступна лишь 12% семей. Лидером такого рейтинга стали северные регионы, а наименьшие шансы на покупку новых автомобилей оказались у жителей Северного Кавказа. Исследование провело РИА Новости.

Вопреки экономическим трудностям из-за коронавируса, российский рынок автомобилей чувствует себя неплохо: за 10 месяцев 2020 года продано 1,2 миллиона новых автомобилей, а в сентябре и октябре наблюдался прирост продаж относительно результатов 2019 года. Возможно, эпидемия даже помогла, так как часть людей, опасаясь заразиться в общественном транспорте, предпочли пересесть на личные автомобили. Были расширены государственные программы поддержки автопрома со скидками и льготными кредитами для некоторых категорий покупателей.

Однако текущая доступность автомобилей все равно заметно ниже, чем в пиковые прошлые года. Например, в 2012 году было продано 2,9 миллиона новых автомобилей, а российский авторынок стал вторым в Европе, уступив по числу новых проданных машин лишь Германии.

Эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по доле семей, которые могут позволить себе приобрести новую машину в кредит и оплачивать текущие расходы, связанные с ее эксплуатацией. Результат исследования показал, что доступность нового автомобиля для российских семей пока в среднем не очень высока, но в перспективе последних 3-5 лет она демонстрирует тенденцию к росту

В среднем в 2020 году в России доля семей, для которых доступно приобретение в кредит и владение новым недорогим автомобилем стоимостью 550 тысяч рублей, составила 28,3%, что несколько меньше, чем в 2019 году. А доля семей, для которых доступен средний по стоимости автомобиль стоимостью 1,4 миллиона рублей, составила 12%. При этом доступность покупки в кредит в регионах очень сильно различается: у региона-лидера составляет почти 67%, а в нижней позиции рейтинга она в 14 раз ниже.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где фиксируются одни из самых высоких зарплат в России. Помимо Ямало-Ненецкого АО, еще в восьми регионах более 45% семей могут приобрести в кредит и обслуживать новый автомобиль за 550 тысяч рублей. В этот список также попали: Чукотский АО - 61,8%; Магаданская область - 54,8%; Москва - 53,9%; Ханты-Мансийский АО - Югра - 53,8%; Сахалинская область - 53,5%; Ненецкий АО - 51,4%; Санкт-Петербург - 48,8% и Камчатский край - 46,6%.

Лидирующими регионами по доле семей, способных купить в кредит машину премиум-класса (стоимостью 5,5 миллионов рублей), являются ЯНАО (11,2% семей) и Чукотка (9,7% семей).

Московские семьи располагаются на третьем месте по доступности покупки премиальных автомобилей с результатом 9%. При этом в столице очень дорогих машин явно больше, чем 9%. Это может объясняться тем, что в исследовании рассматривались только трудовые доходы, а в Москве многие имеют большие доходы от финансовых операций (вклады, биржевая торговля), от собственности (аренда, рента) и от собственного бизнеса.

Кроме того, обеспеченные люди из других регионов России часто значительное количество времени живут в Москве и пользуются дорогими машинами в столице.

В 18 регионах менее 15% семей могут приобрести в кредит и без особых сложностей обслуживать новый недорогой автомобиль. Четыре года назад таких регионов было более 40, то есть доступность в небогатых регионах растет. По всей видимости, жители небогатых регионов в большей степени предъявляют спрос на подержанные машины, а также заметно ограничивают расходы на собственный транспорт: отказываются от необязательных страховок, осуществляют самостоятельное обслуживание автомобиля, а также ограничивают дальность и частоту поездок, чтобы меньше платить за бензин.

По официальным данным, антилидерами рейтинга стали Республика Ингушетия, где лишь 4,8% семей могут позволить себе приобрести новый автомобиль за 550 тысяч рублей, Чеченская Республика, где 6% семей доступен новый недорогой автомобиль, Республика Дагестан (8,2%), Кабардино-Балкарская Республика (9,3%) и Карачаево-Черкесская Республика (10,0%).