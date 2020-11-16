Renault Logan первого поколения снова отправят в производство

Производство Renault Logan первого поколения будет возобновлено. Модель пройдёт комплекс мероприятий по модернизации и станет лучше, чем прежде.

Иранский автопроизводитель SAIPA планирует восстановить сборку старого Logan, который продавался в стране под именем Renault Pars Tondar (также Renault L90 и Renault Tondar 90).

"Когда Renault покинула Иран в связи с введением санкций США в отношении нашей страны, мы разработали и приступили к реализации плана по возобновлению производства L90 в течение 18 месяцев с применением запчастей, производство которых локализовано в Иране, и ряда иностранных компонентов", - заявил генеральный директор SAIPA Джавад Сулеймани в беседе с агентством IRIB News. Уровень локализации составляет в настоящий момент 85%.

Сулеймани добавил, что Logan получит ряд обновлений, благодаря чему модель будет соответствовать более высоким стандартам, чем те машины, которые выпускались под контролем Renault.