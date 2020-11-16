Шесть британских депутатов ушли на самоизоляцию после встречи с Джонсоном

Шесть британских депутатов-консерваторов отправлены на карантин после встречи с премьером Борисом Джонсоном на Даунинг-стрит. Самоизоляция для законодателей может продлиться до двух недель.

Эти депутаты и два политических помощника Джонсона участвовали в официальном завтраке в резиденции главы правительства в прошлый четверг. На снимках видно, что во время встречи ее участники были без масок. На других фотографиях также видно, что депутаты и премьер-министр находятся на расстоянии менее двух метров друг от друга.

У одного из депутатов, Ли Андерсона, позже был зафиксирован положительный результат на COVID-19, а в воскресенье самому премьер-министру было рекомендовано самоизолироваться. Джонсон, который семь месяцев назад был помещен в реанимацию с коронавирусом, провел около 35 минут с Андерсоном, который потерял чувство вкуса на следующий день после встречи. Сейчас премьер находится в своей резиденции. Ранее официальный представитель Джонсона настаивал на том, что Даунинг-стрит "защищена от коронавируса", утверждает ВВС. На самоизоляции находятся еще два члена британского парламента. На этой неделе Джонсону предстоят ключевые переговоры по Brexit и совещания по реформе правительства, которые он будет вынужден провести в виртуальном режиме.