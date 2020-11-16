У вратаря сборной России по футболу Сафонова подозревают коронавирус

⚡️ По итогам тестирования на COVID-19, которое прошла сборная России в Стамбуле, сомнительный результат выявлен у голкипера Матвея Сафонова. В настоящее время проходит перепроверка, после чего будет определена дальнейшая тактика действий игрока в расположении сборной. — Сборная России (@TeamRussia) November 16, 2020

У еще одного футболиста сборной России подозревают коронавирус. По итогам тестирования, которое команда прошла в Стамбуле, "сомнительный" результат выявлен у голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова, сообщается в официальном микроблоге национальной команды в Twitter.

Отмечается, что "в настоящее время проходит перепроверка", после чего будет определена дальнейшая тактика действий".

Ранее сразу три игрока сборной России Антон Заболотный, Александр Ерохин и Данил Лесовой сдали тесты на COVID-19, которые показали "сомнительные" результаты. После прохождения дополнительных тестов ни у кого коронавирус не был обнаружен.