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16.11.2020 12:45
Рубрика: Общество

В России могут запретить трубочки для коктейлей и ватные палочки

Текст: Алексей Дуэль

Запрет на использование пластиковых трубочек для соков и коктейлей, а также ватных палочек может быть введен в России. По крайней мере, обсуждение такой меры должно начаться в 2021 году. Об этом сообщил заместитель гендиректора ППК "Российский экологический оператор" Алексей Макрушин. Сам запрет, по его мнению, может быть введен через несколько лет.

Фото: Алексей Мальгавко/РА Новости
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"Логика в том, что такие виды отходов, как пластиковые трубочки и ватные палочки не перерабатываются, - объяснил Алексей Макрушин. - Их невозможно отделить от остальной массы отходов. Поэтому, возможно, стоит идти по пути прямого запрета".

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова обращала внимание на индивидуальные пластиковые упаковки для зубочисток. По ее мнению, подобный микроскопический мусор представляет серьезную опасность для экологии.

Общество Экология "Мусорная" реформа

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