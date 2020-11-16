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16.11.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

В России начались продажи самого дорогого Toyota Land Cruiser Prado

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota объявила о старте продаж внедорожника Land Cruiser Prado в спецверсии Black Onyx. Новое исполнение является самым дорогим для модели.

Фото: www.instagram.com/akiotoyoda_official/
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Снаружи Land Cruiser Prado получил специальные накладки в нижней части бамперов, шильдики с названием серии на задних стойках.

Внутри автомобиль оборудован новой 9-дюймовой мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В список опций входит русскоязычная навигация, акустическая система JBL с 14 динамиками и люк с электроприводом. Доступен расширенный зимний пакет с подогревом задних сидений, потолочными воздуховодами для задних пассажиров, предпусковым подогревателем дизельного мотора и с дистанционным управлением.

Land Cruiser Prado Black Onyx предлагается с 2,8-литровым дизелем мощностью 200 л. с., а также с 249-сильным бензиновым двигателем V6 объёмом 4,0 литра. Внедорожник оснащается пневматической задней подвеской, адаптивной регулируемой подвеской AVS с режимами движения Comfort и Sport S+.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Помимо этого, имеется фирменный пакет безопасности Safety Sense 2.0 с электронными ассистентами и уникальный противоугонный идентификатором T-Mark.

Land Cruiser Prado доступен как в пятиместном варианте, так и в семиместном. Стоимость модели с приставкой Black Onyx составляет 4 696 000 рублей. Сегодня стандартная версия машины стоит от 2 656 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Toyota.
#Toyota