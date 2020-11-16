В WhatsApp для Windows появилась очень полезная функция

Разработчики WhatsApp добавили в десктопную версию мессенджера возможность отправки самоуничтожающихся сообщений. Ранее эта же функция стала доступна в мобильных приложениях WhatsApp.

Чтобы воспользоваться исчезающими посланиями в WhatsApp Desktop, необходимо обновить программу до версии 2.2045.19.0 и установить соответствующий параметр в настройках чата. После этого сообщения будут автоматически удаляться через семь дней после отправки, пишет MSPowerUser.

Возможность использовать самоуничтожающиеся сообщения также получили пользователи Facebook Messenger и Instagram.