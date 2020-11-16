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16.11.2020 09:17
Рубрика: Видео

Видео: пикап лавировал, лавировал, да не вылавировал

Текст: Вадим Давыденко

Разного рода коммунальные аварии и связанные с этим повреждения дорожного покрытия - небольшое проседание асфальта, а то и просто образование глубоких, в рост самосвала, провалов - известны не только российским автолюбителям, но и далеко за рубежом, даже в той же Бразилии. О том, как осторожно нужно маневрировать вблизи таких опасных мест на дороге - наш новый видеоролик из этой южноамериканской страны.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Как можно понять по торчащему из провала банановому деревцу и отсутствию конусов по периметру, яма образовалась совсем недавно, и у коммунальщиков еще руки не дошли до ликвидации этой аварии. Да и местные автолюбители, видимо, еще не привыкли к новому препятствию на дороге, не отработали до автоматизма ее объезд.

Наш герой, владелец красного пикапа, поначалу все сделал правильно: вежливо пропустил весь едущий по дороге транспорт, максимально вывернул руль влево и осторожно сдал метра четыре назад. И вот тут, ошибочно решив, что имеющегося перед ним пространства достаточно для маневра, вывернул руль вправо и двинулся вперед. Но ошибся на какие-то 20-25 сантиметров. То ли листва бананового дерева закрыла обзор, то ли просто не хватило водительского опыта, но задуманный маневр ему не удался.

Объезжая яму справа, пикап таки угодил в нее передним левым колесом, и неизвестно, можно ли теперь приближаться к краю провала, чтобы вытащить застрявшего беднягу вручную. Не начнет ли края ямы осыпаться до тех пор, пока в ней не окажется вся машина?

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#видео #авто